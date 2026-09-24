https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sinin-abd-ziyaretinde-kilit-soru-washingtonin-pekine-taviz-verip-veremeyecegi-1108997661.html

‘Şi'nin ABD ziyaretinde kilit soru, Washington'ın Pekin'e taviz verip veremeyeceği’

‘Şi'nin ABD ziyaretinde kilit soru, Washington'ın Pekin'e taviz verip veremeyeceği’

Sputnik Türkiye

Çin lideri Şi’nin ABD ziyaretini değerlendiren Çinli uzman Peng, ziyaretin olumlu sonuçlar vereceği konusunda temkinli beklentiler taşınması gerektiğini... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T11:51+0300

2026-09-24T11:51+0300

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Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Yönetimi Enstitüsü'nden akademisyen Wang Peng, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD ziyaretinin, Washington’un Pekin’le ilişkilerde tavizlere hazır olup olmadığını ortaya koyacağını söyledi.Wang, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunması konularında kararlı bir tutum sergilediğini, ancak tarafların karşılıklı çıkar alanını genişletme açısından hâlâ bir manevra alanına sahip olduğunu belirtti.Uzmana göre, ABD'deki ara seçimler faktörü müzakereleri zorlaştırabilir; ancak Çin ile herhangi bir işbirliğini siyasi bir yenilgi olarak değerlendirmek fazlasıyla basitleştirici bir yaklaşım olur.Wang'a göre ziyaretin odağında üç unsur yer almalı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-ordusundan-ukraynaya-gece-bombardimani-savunma-sanayi-isletmeleri-hedef-alindi-1108994081.html

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