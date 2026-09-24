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‘Şi'nin ABD ziyaretinde kilit soru, Washington'ın Pekin'e taviz verip veremeyeceği’
‘Şi'nin ABD ziyaretinde kilit soru, Washington'ın Pekin'e taviz verip veremeyeceği’
Sputnik Türkiye
Çin lideri Şi’nin ABD ziyaretini değerlendiren Çinli uzman Peng, ziyaretin olumlu sonuçlar vereceği konusunda temkinli beklentiler taşınması gerektiğini... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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görüş
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Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Yönetimi Enstitüsü'nden akademisyen Wang Peng, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD ziyaretinin, Washington’un Pekin’le ilişkilerde tavizlere hazır olup olmadığını ortaya koyacağını söyledi.Wang, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunması konularında kararlı bir tutum sergilediğini, ancak tarafların karşılıklı çıkar alanını genişletme açısından hâlâ bir manevra alanına sahip olduğunu belirtti.Uzmana göre, ABD'deki ara seçimler faktörü müzakereleri zorlaştırabilir; ancak Çin ile herhangi bir işbirliğini siyasi bir yenilgi olarak değerlendirmek fazlasıyla basitleştirici bir yaklaşım olur.Wang'a göre ziyaretin odağında üç unsur yer almalı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-ordusundan-ukraynaya-gece-bombardimani-savunma-sanayi-isletmeleri-hedef-alindi-1108994081.html
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uzman yorumu, abd, çin, şi cinping, ticaret, tayvan
uzman yorumu, abd, çin, şi cinping, ticaret, tayvan

‘Şi'nin ABD ziyaretinde kilit soru, Washington'ın Pekin'e taviz verip veremeyeceği’

11:51 24.09.2026 (güncellendi: 11:53 24.09.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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Çin lideri Şi’nin ABD ziyaretini değerlendiren Çinli uzman Peng, ziyaretin olumlu sonuçlar vereceği konusunda temkinli beklentiler taşınması gerektiğini belirtti.
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Yönetimi Enstitüsü'nden akademisyen Wang Peng, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD ziyaretinin, Washington’un Pekin’le ilişkilerde tavizlere hazır olup olmadığını ortaya koyacağını söyledi.
Wang, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunması konularında kararlı bir tutum sergilediğini, ancak tarafların karşılıklı çıkar alanını genişletme açısından hâlâ bir manevra alanına sahip olduğunu belirtti.
Uzmana göre, ABD'deki ara seçimler faktörü müzakereleri zorlaştırabilir; ancak Çin ile herhangi bir işbirliğini siyasi bir yenilgi olarak değerlendirmek fazlasıyla basitleştirici bir yaklaşım olur.
Wang'a göre ziyaretin odağında üç unsur yer almalı:
Birincisi, tarifeler, karşılıklı ticari yatırımlar ve ihracat kontrolü alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini kapsayacak ticari-ekonomik anlaşmaların hayata geçirilmesi.
İkincisi, Tayvan gibi kilit meseleler ile risk yönetimine ilişkin konularda tarafların pozisyonlarının netleştirilmesi.
Üçüncü unsur da yapay zekâ konusundaki diyaloğun ilerletilmesi, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kolluk kuvvetleri işbirliği ve insani değişim programları gibi alanları kapsamalı; ayrıca tarafların güncel uluslararası sorunlar ve çok taraflı gündem konusundaki pozisyonlarının koordinasyonuna da değinilmeli.
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