Rus ordusundan Ukrayna'ya gece bombardımanı: Savunma sanayi işletmeleri hedef alındı
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlere devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, belirlenen askeri hedeflere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'daki savunma sanayi ve lojistik merkezlerine yönelik taarruz düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev ve Odessa bölgelerindeki savunma sanayi işletmeleri, telekomünikasyon ve lojistik merkezleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilerin vurulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev ve Odessa bölgelerindeki savunma sanayi işletmeleri, telekomünikasyon ve lojistik merkezleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilerin vurulduğu bildirildi.
'Tüm hedefler yok edilebilir'
Açıklamada, düşman saldırılarına yanıt olarak karar alma merkezlerinin, işletmelerin ve Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortak kullandığı depoların hedef alındığı belirtildi.
Rus ordusunun, Ukrayna topraklarındaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'lar kullandığı vurgulandı.
Rus ordusunun, Ukrayna topraklarındaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'lar kullandığı vurgulandı.
Ukrayna'da vurulan hedefler
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca bombardımana tutulan noktaları da duyurdu:
📍Kiev
🔴'Kyivstar' ve 'Parkovıy' adlı iki telekomünikasyon merkezi
🔴İHA bileşenleri üreten bir savunma sanayi işletmesi
🔴SİHA üreticisi 'Pegas Arms'ın fabrikası
🔴Hornet İHA'larının üreticisi Element YA firmasının tesisleri
🔴Askeri amaçlı ulaşım ve lojistik merkezi
📍Odessa Bölgesi
🔴Askeri amaçlı iki lojistik merkezi
🔴Çernomorsk Limanı'na akaryakıt taşıyan yük gemisi
📍Kiev
🔴'Kyivstar' ve 'Parkovıy' adlı iki telekomünikasyon merkezi
🔴İHA bileşenleri üreten bir savunma sanayi işletmesi
🔴SİHA üreticisi 'Pegas Arms'ın fabrikası
🔴Hornet İHA'larının üreticisi Element YA firmasının tesisleri
🔴Askeri amaçlı ulaşım ve lojistik merkezi
📍Odessa Bölgesi
🔴Askeri amaçlı iki lojistik merkezi
🔴Çernomorsk Limanı'na akaryakıt taşıyan yük gemisi