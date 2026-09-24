https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/si-ve-trump-ukrayna-krizi-ile-orta-dogudaki-gelismeleri-gorustu-1109021287.html

Şi ve Trump, Ukrayna krizi ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştü

Şi ve Trump, Ukrayna krizi ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştü

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Kore Yarımadası’ndaki durum hakkında görüş... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T23:47+0300

2026-09-24T23:47+0300

2026-09-24T23:47+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

donald trump

abd

ukrayna

kore yarımadası

ortadoğu

çin merkez televizyonu (cctv)

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Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) aktardığına göre, ABD’ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki liderin önemli uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “İki devlet başkanı; Orta Doğu’daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler dahil olmak üzere önemli uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sinin-abd-ziyaretinde-kilit-soru-washingtonin-pekine-taviz-verip-veremeyecegi-1108997661.html

ukrayna

kore yarımadası

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çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, abd, ukrayna, kore yarımadası, ortadoğu, çin merkez televizyonu (cctv)