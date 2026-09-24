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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/si-ve-trump-ukrayna-krizi-ile-orta-dogudaki-gelismeleri-gorustu-1109021287.html
Şi ve Trump, Ukrayna krizi ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştü
Şi ve Trump, Ukrayna krizi ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Kore Yarımadası’ndaki durum hakkında görüş... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T23:47+0300
2026-09-24T23:47+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
abd
ukrayna
kore yarımadası
ortadoğu
çin merkez televizyonu (cctv)
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Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) aktardığına göre, ABD’ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki liderin önemli uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “İki devlet başkanı; Orta Doğu’daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler dahil olmak üzere önemli uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sinin-abd-ziyaretinde-kilit-soru-washingtonin-pekine-taviz-verip-veremeyecegi-1108997661.html
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çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, abd, ukrayna, kore yarımadası, ortadoğu, çin merkez televizyonu (cctv)
çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, abd, ukrayna, kore yarımadası, ortadoğu, çin merkez televizyonu (cctv)

Şi ve Trump, Ukrayna krizi ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştü

23:47 24.09.2026
© REUTERS Evan VucciŞi Cinping, Donald Trump
Şi Cinping, Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© REUTERS Evan Vucci
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Kore Yarımadası’ndaki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) aktardığına göre, ABD’ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki liderin önemli uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “İki devlet başkanı; Orta Doğu’daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler dahil olmak üzere önemli uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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