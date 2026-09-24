https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfada-okullar-tatil-edildi-1108997329.html

Şanlıurfa’da okullar tatil edildi

Şanlıurfa’da okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’da i 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

okul

şanlıurfa valiliği

perşembe

deprem

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Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün okullar tatil edildi. Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html

türki̇ye

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türkiye, okul, şanlıurfa valiliği, perşembe, deprem