https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfada-okullar-tatil-edildi-1108997329.html
Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’da i 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T11:49+0300
2026-09-24T11:49+0300
2026-09-24T11:55+0300
türki̇ye
türkiye
okul
şanlıurfa valiliği
perşembe
deprem
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Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün okullar tatil edildi. Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html
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türkiye, okul, şanlıurfa valiliği, perşembe, deprem
türkiye, okul, şanlıurfa valiliği, perşembe, deprem
Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
11:49 24.09.2026 (güncellendi: 11:55 24.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Şanlıurfa’da i 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi.
Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün okullar tatil edildi.
Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."