https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-bozova-fayi-uyarisi-buralarda-daha-once-1108998527.html
Şanlıurfa depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den Bozova Fayı uyarısı: 'Buralarda daha önce olacağını söylemiştim'
Şanlıurfa depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den Bozova Fayı uyarısı: 'Buralarda daha önce olacağını söylemiştim'
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Bozova Fayı’na çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Şubat 2023 depremleri ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T12:10+0300
2026-09-24T12:10+0300
2026-09-24T12:10+0300
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Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bozova Fayı yeniden gündeme geldi. Depremin Bozova Fayı’nda meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar fayın 7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeline dikkat çekiyor.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu.Naci Görür’den Bozova Fayı açıklamasıGörür, Şubat 2023 depremleri ile Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kırılmasına işaret ederek Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası’ndaki enerji birikimine dikkat çekti.Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın."Bozova Fayı yeniden gündemdeŞanlıurfa’daki 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki Bozova Fayı’nın deprem potansiyelini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, fayın 7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html
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deprem, naci görür, şanlıurfa
deprem, naci görür, şanlıurfa
Şanlıurfa depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den Bozova Fayı uyarısı: 'Buralarda daha önce olacağını söylemiştim'
Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Bozova Fayı’na çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Şubat 2023 depremleri ve Doğu Anadolu Fayı’nın kırılmasına dikkat çekerek, Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası’nın enerji biriktirdiğini belirtti.
Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bozova Fayı yeniden gündeme geldi. Depremin Bozova Fayı’nda meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar fayın 7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeline dikkat çekiyor.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Naci Görür’den Bozova Fayı açıklaması
Görür, Şubat 2023 depremleri ile Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kırılmasına işaret ederek Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası’ndaki enerji birikimine dikkat çekti.
Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın."
Bozova Fayı yeniden gündemde
Şanlıurfa’daki 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki Bozova Fayı’nın deprem potansiyelini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, fayın 7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiyor.