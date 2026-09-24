https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-bozova-fayi-uyarisi-buralarda-daha-once-1108998527.html

Şanlıurfa depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den Bozova Fayı uyarısı: 'Buralarda daha önce olacağını söylemiştim'

Şanlıurfa depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den Bozova Fayı uyarısı: 'Buralarda daha önce olacağını söylemiştim'

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Bozova Fayı’na çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Şubat 2023 depremleri ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T12:10+0300

2026-09-24T12:10+0300

2026-09-24T12:10+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

şanlıurfa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093346877_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a841162b6717b3aa54444cde49c7a6f.png

Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bozova Fayı yeniden gündeme geldi. Depremin Bozova Fayı’nda meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar fayın 7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeline dikkat çekiyor.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu.Naci Görür’den Bozova Fayı açıklamasıGörür, Şubat 2023 depremleri ile Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kırılmasına işaret ederek Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası’ndaki enerji birikimine dikkat çekti.Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın."Bozova Fayı yeniden gündemdeŞanlıurfa’daki 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki Bozova Fayı’nın deprem potansiyelini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, fayın 7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html

türki̇ye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, şanlıurfa