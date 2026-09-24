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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rutte-ukraynadaki-catismanin-uzamasi-batili-ulkeleri-etkiliyor-1109017402.html
Rutte: Ukrayna’daki çatışmanın uzaması Batılı ülkeleri etkiliyor
Rutte: Ukrayna’daki çatışmanın uzaması Batılı ülkeleri etkiliyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesinin Batılı ülkeler üzerinde etkili olduğunu kabul ederken, Avrupa, Kanada ve ABD’nin... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak içinde Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir yorgunluk yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.Çatışmanın uzun süredir devam ettiğine işaret eden Rutte, “Bu çok zaman alıyor ve elbette etkisini gösteriyor” dedi.Rutte, buna rağmen Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD’nin Kiev’e desteğin sürdürülmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirterek; Batılı ülkelerin, olası müzakereler öncesinde Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce bazı Avrupa ülkelerinin, Batı’da Ukrayna’ya verilen destekten kaynaklanan yorgunluğu örtmek için çaba gösterdiğini ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Kiev’in destekçilerinin Ukrayna gündeminden yorulduğunu, ancak bu gündeme sembolik olarak destek vermeyi sürdürmek zorunda kaldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/natodan-baltik-atlantik-gecisini-kapatma-provasi-giuk-hatti-hedefte-1109013843.html
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mark rutte, nato, ukrayna, kiev, abd, kanada, avrupa, vasiliy nebenzya
mark rutte, nato, ukrayna, kiev, abd, kanada, avrupa, vasiliy nebenzya

Rutte: Ukrayna’daki çatışmanın uzaması Batılı ülkeleri etkiliyor

20:15 24.09.2026
© Özge Elif Kızıl Mark Rutte
 Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Özge Elif Kızıl
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesinin Batılı ülkeler üzerinde etkili olduğunu kabul ederken, Avrupa, Kanada ve ABD’nin Kiev’e desteği sürdürmek istediğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak içinde Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir yorgunluk yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.
Çatışmanın uzun süredir devam ettiğine işaret eden Rutte, “Bu çok zaman alıyor ve elbette etkisini gösteriyor” dedi.
Rutte, buna rağmen Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD’nin Kiev’e desteğin sürdürülmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirterek; Batılı ülkelerin, olası müzakereler öncesinde Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce bazı Avrupa ülkelerinin, Batı’da Ukrayna’ya verilen destekten kaynaklanan yorgunluğu örtmek için çaba gösterdiğini ifade etmişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Kiev’in destekçilerinin Ukrayna gündeminden yorulduğunu, ancak bu gündeme sembolik olarak destek vermeyi sürdürmek zorunda kaldığını belirtmişti.
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
MULTİMEDYA
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
17:57
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