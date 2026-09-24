https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rutte-ukraynadaki-catismanin-uzamasi-batili-ulkeleri-etkiliyor-1109017402.html
Rutte: Ukrayna’daki çatışmanın uzaması Batılı ülkeleri etkiliyor
Rutte: Ukrayna’daki çatışmanın uzaması Batılı ülkeleri etkiliyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesinin Batılı ülkeler üzerinde etkili olduğunu kabul ederken, Avrupa, Kanada ve ABD’nin... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T20:15+0300
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak içinde Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir yorgunluk yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.Çatışmanın uzun süredir devam ettiğine işaret eden Rutte, “Bu çok zaman alıyor ve elbette etkisini gösteriyor” dedi.Rutte, buna rağmen Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD’nin Kiev’e desteğin sürdürülmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirterek; Batılı ülkelerin, olası müzakereler öncesinde Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce bazı Avrupa ülkelerinin, Batı’da Ukrayna’ya verilen destekten kaynaklanan yorgunluğu örtmek için çaba gösterdiğini ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Kiev’in destekçilerinin Ukrayna gündeminden yorulduğunu, ancak bu gündeme sembolik olarak destek vermeyi sürdürmek zorunda kaldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/natodan-baltik-atlantik-gecisini-kapatma-provasi-giuk-hatti-hedefte-1109013843.html
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mark rutte, nato, ukrayna, kiev, abd, kanada, avrupa, vasiliy nebenzya
mark rutte, nato, ukrayna, kiev, abd, kanada, avrupa, vasiliy nebenzya
Rutte: Ukrayna’daki çatışmanın uzaması Batılı ülkeleri etkiliyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesinin Batılı ülkeler üzerinde etkili olduğunu kabul ederken, Avrupa, Kanada ve ABD’nin Kiev’e desteği sürdürmek istediğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak içinde Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir yorgunluk yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.
Çatışmanın uzun süredir devam ettiğine işaret eden Rutte, “Bu çok zaman alıyor ve elbette etkisini gösteriyor” dedi.
Rutte, buna rağmen Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD’nin Kiev’e desteğin sürdürülmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirterek; Batılı ülkelerin, olası müzakereler öncesinde Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce bazı Avrupa ülkelerinin, Batı’da Ukrayna’ya verilen destekten kaynaklanan yorgunluğu örtmek için çaba gösterdiğini ifade etmişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Kiev’in destekçilerinin Ukrayna gündeminden yorulduğunu, ancak bu gündeme sembolik olarak destek vermeyi sürdürmek zorunda kaldığını belirtmişti.