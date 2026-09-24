https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/natodan-baltik-atlantik-gecisini-kapatma-provasi-giuk-hatti-hedefte-1109013843.html

NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte

NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte

Sputnik Türkiye

NATO, Strike Warrior 26-2 tatbikatı kapsamında Kuzey Denizi ve Atlantik’te büyük bir gemi grubu konuşlandırdı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T17:57+0300

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İngiliz uçak gemisi grubunun da katıldığı tatbikatta 30’dan fazla savaş ve destek gemisi görev alıyor. Tatbikatın resmi gerekçesinin derin deniz internet kablolarının ve deniz tabanı altyapısının korunması olduğu belirtilirken, Rus yetkililer tatbikatı saldırı amaçlı olarak nitelendiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili açıklamasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatlarının ticaret gemilerinin önlenmesinin provasına yönelik olduğunu ileri sürdü. NATO tatbikatına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte Sputnik Türkiye NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte 2026-09-24T17:57+0300 true PT0M37S

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