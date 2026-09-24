https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/natodan-baltik-atlantik-gecisini-kapatma-provasi-giuk-hatti-hedefte-1109013843.html
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
Sputnik Türkiye
NATO, Strike Warrior 26-2 tatbikatı kapsamında Kuzey Denizi ve Atlantik’te büyük bir gemi grubu konuşlandırdı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T17:57+0300
2026-09-24T17:57+0300
2026-09-24T17:57+0300
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i̇nfografi̇k
kuzey denizi
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atlantik
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İngiliz uçak gemisi grubunun da katıldığı tatbikatta 30’dan fazla savaş ve destek gemisi görev alıyor. Tatbikatın resmi gerekçesinin derin deniz internet kablolarının ve deniz tabanı altyapısının korunması olduğu belirtilirken, Rus yetkililer tatbikatı saldırı amaçlı olarak nitelendiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili açıklamasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatlarının ticaret gemilerinin önlenmesinin provasına yönelik olduğunu ileri sürdü. NATO tatbikatına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
kuzey denizi
atlantik
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NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
Sputnik Türkiye
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
2026-09-24T17:57+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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i̇nfografi̇k, kuzey denizi, nato, atlantik, vi̇deo, видео
i̇nfografi̇k, kuzey denizi, nato, atlantik, vi̇deo, видео
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
NATO, Strike Warrior 26-2 tatbikatı kapsamında Kuzey Denizi ve Atlantik’te büyük bir gemi grubu konuşlandırdı.
İngiliz uçak gemisi grubunun da katıldığı tatbikatta 30’dan fazla savaş ve destek gemisi görev alıyor. Tatbikatın resmi gerekçesinin derin deniz internet kablolarının ve deniz tabanı altyapısının korunması olduğu belirtilirken, Rus yetkililer tatbikatı saldırı amaçlı olarak nitelendiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili açıklamasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatlarının ticaret gemilerinin önlenmesinin provasına yönelik olduğunu ileri sürdü.
NATO tatbikatına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.