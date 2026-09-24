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NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
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NATO, Strike Warrior 26-2 tatbikatı kapsamında Kuzey Denizi ve Atlantik’te büyük bir gemi grubu konuşlandırdı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T17:57+0300
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kuzey denizi
nato
atlantik
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İngiliz uçak gemisi grubunun da katıldığı tatbikatta 30’dan fazla savaş ve destek gemisi görev alıyor. Tatbikatın resmi gerekçesinin derin deniz internet kablolarının ve deniz tabanı altyapısının korunması olduğu belirtilirken, Rus yetkililer tatbikatı saldırı amaçlı olarak nitelendiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili açıklamasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatlarının ticaret gemilerinin önlenmesinin provasına yönelik olduğunu ileri sürdü. NATO tatbikatına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
kuzey denizi
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NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
Sputnik Türkiye
NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte
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i̇nfografi̇k, kuzey denizi, nato, atlantik, vi̇deo, видео
i̇nfografi̇k, kuzey denizi, nato, atlantik, vi̇deo, видео

NATO’dan Baltık-Atlantik geçişini kapatma provası: GIUK hattı hedefte

17:57 24.09.2026
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NATO, Strike Warrior 26-2 tatbikatı kapsamında Kuzey Denizi ve Atlantik’te büyük bir gemi grubu konuşlandırdı.
İngiliz uçak gemisi grubunun da katıldığı tatbikatta 30’dan fazla savaş ve destek gemisi görev alıyor. Tatbikatın resmi gerekçesinin derin deniz internet kablolarının ve deniz tabanı altyapısının korunması olduğu belirtilirken, Rus yetkililer tatbikatı saldırı amaçlı olarak nitelendiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili açıklamasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatlarının ticaret gemilerinin önlenmesinin provasına yönelik olduğunu ileri sürdü.
NATO tatbikatına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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