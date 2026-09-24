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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-tesisler-ile-askeri-yuk-tasiyan-bir-gemi-vuruldu-1109017271.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımındaki lojistik ve depolama tesisleri ile Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T19:53+0300
2026-09-24T19:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
askeri malzeme
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılan lojistik ve depolama terminallerine İHA’larla saldırı düzenlendiği belirtildi.Saldırılarda, Odessa kentinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı lojistik merkez ile Odessa bölgesindeki Novi Belyarı yerleşiminde bulunan İHA deposunun vurulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
ukrayna
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi, askeri malzeme
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi, askeri malzeme

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu

19:53 24.09.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımındaki lojistik ve depolama tesisleri ile Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılan lojistik ve depolama terminallerine İHA’larla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılarda, Odessa kentinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı lojistik merkez ile Odessa bölgesindeki Novi Belyarı yerleşiminde bulunan İHA deposunun vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarıldı.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçleri Dobropolye'de kuşatma altındaki Ukrayna ordu birliklerini etkisiz hale getiremye devam ediyor
18:33
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