https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-tesisler-ile-askeri-yuk-tasiyan-bir-gemi-vuruldu-1109017271.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımındaki lojistik ve depolama tesisleri ile Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T19:53+0300

2026-09-24T19:53+0300

2026-09-24T19:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

kuru yük gemisi

askeri malzeme

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılan lojistik ve depolama terminallerine İHA’larla saldırı düzenlendiği belirtildi.Saldırılarda, Odessa kentinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı lojistik merkez ile Odessa bölgesindeki Novi Belyarı yerleşiminde bulunan İHA deposunun vurulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarıldı.

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi, askeri malzeme