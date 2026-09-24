https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-tesisler-ile-askeri-yuk-tasiyan-bir-gemi-vuruldu-1109017271.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımındaki lojistik ve depolama tesisleri ile Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T19:53+0300
2026-09-24T19:53+0300
2026-09-24T19:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
askeri malzeme
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılan lojistik ve depolama terminallerine İHA’larla saldırı düzenlendiği belirtildi.Saldırılarda, Odessa kentinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı lojistik merkez ile Odessa bölgesindeki Novi Belyarı yerleşiminde bulunan İHA deposunun vurulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi, askeri malzeme
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi, askeri malzeme
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik tesisler ile askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımındaki lojistik ve depolama tesisleri ile Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılan lojistik ve depolama terminallerine İHA’larla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılarda, Odessa kentinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı lojistik merkez ile Odessa bölgesindeki Novi Belyarı yerleşiminde bulunan İHA deposunun vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarıldı.