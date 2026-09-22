https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ile-telefonda-gorustu-1108942469.html

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:03+0300

2026-09-22T17:03+0300

2026-09-22T17:05+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

suudi arabistan

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

muhammed bin selman

telefon görüşmesi

ortadoğu

basra körfezi

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre, Putin ve Selman görüşme sırasında Ortadoğu'daki, özellikle de Basra Körfezi bölgesindeki durumu ele aldı.Görüşme notlarına göre Putin, Veliaht Prens'i Suudi Arabistan Kuruluş Günü dolayısıyla tebrik etti.Liderler, Ortadoğu'da siyasi ve diplomatik çözümün alternatifi olmadığını vurguladı.Putin ve Veliaht Prens, siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki işbirliği düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Liderler, Ortadoğu'daki uluslararası su yollarından gemilerin güvenli geçişinin önemine dikkat çekti. Putin ve Selman, Yemen'de kötüleşen durum ışığında çatışmaların derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1108862050.html

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