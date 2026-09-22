https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ile-telefonda-gorustu-1108942469.html
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:03+0300
2026-09-22T17:03+0300
2026-09-22T17:05+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
suudi arabistan
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
muhammed bin selman
telefon görüşmesi
ortadoğu
basra körfezi
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre, Putin ve Selman görüşme sırasında Ortadoğu'daki, özellikle de Basra Körfezi bölgesindeki durumu ele aldı.Görüşme notlarına göre Putin, Veliaht Prens'i Suudi Arabistan Kuruluş Günü dolayısıyla tebrik etti.Liderler, Ortadoğu'da siyasi ve diplomatik çözümün alternatifi olmadığını vurguladı.Putin ve Veliaht Prens, siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki işbirliği düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Liderler, Ortadoğu'daki uluslararası su yollarından gemilerin güvenli geçişinin önemine dikkat çekti. Putin ve Selman, Yemen'de kötüleşen durum ışığında çatışmaların derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1108862050.html
rusya
suudi arabistan
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rusya, kremlin, vladimir putin, suudi arabistan, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, muhammed bin selman, telefon görüşmesi, ortadoğu, basra körfezi, yemen, veliaht prens
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
17:03 22.09.2026 (güncellendi: 17:05 22.09.2026)
Rusya lideri Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre, Putin ve Selman görüşme sırasında Ortadoğu'daki, özellikle de Basra Körfezi bölgesindeki durumu ele aldı.
Görüşme notlarına göre Putin, Veliaht Prens'i Suudi Arabistan Kuruluş Günü dolayısıyla tebrik etti.
Liderler, Ortadoğu'da siyasi ve diplomatik çözümün alternatifi olmadığını vurguladı.
Putin ve Veliaht Prens, siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki işbirliği düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Liderler, Ortadoğu'daki uluslararası su yollarından gemilerin güvenli geçişinin önemine dikkat çekti.
Putin ve Selman, Yemen'de kötüleşen durum ışığında çatışmaların derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.