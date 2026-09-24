https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/prof-dr-ali-fuat-gokce-iran-abd-anlasmasi-ortadogudaki-catismalari-bitirmeyebilir-1108997829.html

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: İran-ABD anlaşması Ortadoğu'daki çatışmaları bitirmeyebilir

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: İran-ABD anlaşması Ortadoğu'daki çatışmaları bitirmeyebilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BM toplantısında yaptığı açıklamada İran ile anlaşma ihtimaline değindi. Prof. Dr. Ali Fuat... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T13:35+0300

2026-09-24T13:35+0300

2026-09-24T13:36+0300

dünya

abd

donald trump

abbas arakçi

steve witkoff

i̇ran

abd

i̇srail

sputnik türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında İran’la yürütülen temaslarda anlaşma ihtimalinin güçlendiğini açıklarken, Washington ile Tahran arasında New York’ta yaklaşık üç saat süren görüşme gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD özel temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmede, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Tahran’ın şartlarını ilettiği bildirildi. Trump ise diplomasi mesajlarının yanı sıra İran’a yönelik askeri müdahale tehdidini de sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı konuşmada ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi. Söz konusu gelişmeleri Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Trump’ın savaşı kendi istediği şartlarda bitirmeye çalıştığını ancak sahadaki durumun ABD’nin bütün taleplerini İran’a kabul ettirebilecek düzeyde olmadığını belirtti. ‘Trump, İran yönetimi üzerinde baskı kurmaya çalışıyor’Trump’ın savaşı bitirmek istediğini ancak bunu kendi şartları doğrultusunda gerçekleştirmek için çaba harcadığını ifade eden Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, sahadaki gelişmelerin ABD’nin taleplerinin tamamını İran’a kabul ettirmesini zorlaştırdığını kaydetti:‘Askeri tehditler psikolojik harekat olarak değerlendirilmeli’Gökçe, Trump’ın diplomasi mesajları verirken askeri tehditlerde bulunmasını şöyle değerlendirdi: ‘Bölgede istikrar istemeyen İsrail var’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe İran ile ABD arasında imzalanacak bir anlaşmanın bölgede nabzı düşürmeyeceğini belirtirken İsrail'in istikrarsızlık isteyen varlığına dikkat çekti: ABD ve İran’ın müzakere masasında hangi öncelikleri var?Gökçe, ABD’nin bölgedeki önceliğinin ekonomik kazanç sağlamak olduğunu belirterek iki ülkenin isteklerini sıraladı: Hürmüz Boğazı’nın açılması petrol fiyatlarını nasıl etkiler?Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının enerji piyasalarına olası etkilerini de değerlendiren Gökçe, boğazın açılmasının petrol fiyatlarının gerilemesini sağlayabileceğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html

i̇ran

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

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2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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abd, donald trump, abbas arakçi, steve witkoff, i̇ran, abd, i̇srail, sputnik türkiye, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, hürmüz boğazı, petrol