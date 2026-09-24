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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/pakistan-afganistani-vurdu-10-noktaya-hava-saldirisi-1108999046.html
Pakistan Afganistan'ı vurdu: 10 noktaya hava saldırısı
Pakistan Afganistan'ı vurdu: 10 noktaya hava saldırısı
Sputnik Türkiye
Pakistan, sınır ötesi İHA saldırılarında kullanıldığını öne sürdüğü Afganistan'daki 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Afgan yetkililer, Host... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T12:13+0300
2026-09-24T12:13+0300
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taliban
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Pakistan, çarşamba günü ülkesine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildiğini belirterek ertesi gün Afganistan'daki 10 noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise Pakistan'a İHA gönderildiği iddiasını reddetti.Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, saldırıların İHA'ların depolandığı ve fırlatıldığı belirlenen askeri hedeflere yönelik olduğunu açıkladı.Tarar, operasyonun "kasıtlı, hassas, ölçülü ve orantılı" olduğunu ve yalnızca Pakistan'a yönelik saldırı girişimleriyle doğrudan bağlantılı askeri hedeflerle sınırlandırıldığını söyledi.Pakistanlı Bakan, çarşamba günü ülkesine yönelik İHA girişimini ise "Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali" olarak nitelendirdi.Host Valiliği Sözcüsü Mustaghfir Gurbaz, Pakistan'ın hava saldırılarının Afganistan'ın güneydoğusundaki Host vilayetinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.Pakistan, Afganistan yönetimini ülkesine yönelik sınır ötesi saldırılar gerçekleştiren silahlı grupları barındırmakla suçluyor. Taliban yönetimi ise Pakistan karşıtı silahlı grupları barındırdığı iddiasını reddediyor ve Pakistan'daki saldırıların ülkenin iç meselesi olduğunu savunuyor.Geçen hafta Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir polis merkezine düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ve ardından çıkan çatışmayı Pakistan Talibanı'nın bir kolu üstlendi.Pazartesi günü ise Afganistan'ın Kunar vilayetindeki üç noktaya hava saldırıları düzenlendi. Afgan yetkililer saldırılarda üç sivilin hayatını kaybettiğini açıklarken, Pakistan 28 'teröristin' öldürüldüğünü bildirdi.Pakistan ile Afganistan arasındaki gelişmeler, Çin, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında kalıcı barış sağlanması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sırasında yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/almanyadan-trumpin-ucm-cagrisina-ret-cekilmeyecegiz-1108998296.html
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afganistan
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pakistan, afganistan, host, taliban, pakistan talibanı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
pakistan, afganistan, host, taliban, pakistan talibanı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Pakistan Afganistan'ı vurdu: 10 noktaya hava saldırısı

12:13 24.09.2026
© AP Photo / Shafiullah KakarPakistan, sınır ötesi İHA saldırılarında kullanıldığını öne sürdüğü Afganistan'daki 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Pakistan, sınır ötesi İHA saldırılarında kullanıldığını öne sürdüğü Afganistan'daki 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AP Photo / Shafiullah Kakar
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Pakistan, sınır ötesi İHA saldırılarında kullanıldığını öne sürdüğü Afganistan'daki 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Afgan yetkililer, Host vilayetindeki saldırılarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Pakistan, çarşamba günü ülkesine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildiğini belirterek ertesi gün Afganistan'daki 10 noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise Pakistan'a İHA gönderildiği iddiasını reddetti.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, saldırıların İHA'ların depolandığı ve fırlatıldığı belirlenen askeri hedeflere yönelik olduğunu açıkladı.
Tarar, operasyonun "kasıtlı, hassas, ölçülü ve orantılı" olduğunu ve yalnızca Pakistan'a yönelik saldırı girişimleriyle doğrudan bağlantılı askeri hedeflerle sınırlandırıldığını söyledi.
Pakistanlı Bakan, çarşamba günü ülkesine yönelik İHA girişimini ise "Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali" olarak nitelendirdi.
Host Valiliği Sözcüsü Mustaghfir Gurbaz, Pakistan'ın hava saldırılarının Afganistan'ın güneydoğusundaki Host vilayetinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Pakistan, Afganistan yönetimini ülkesine yönelik sınır ötesi saldırılar gerçekleştiren silahlı grupları barındırmakla suçluyor. Taliban yönetimi ise Pakistan karşıtı silahlı grupları barındırdığı iddiasını reddediyor ve Pakistan'daki saldırıların ülkenin iç meselesi olduğunu savunuyor.
Geçen hafta Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir polis merkezine düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ve ardından çıkan çatışmayı Pakistan Talibanı'nın bir kolu üstlendi.
Pazartesi günü ise Afganistan'ın Kunar vilayetindeki üç noktaya hava saldırıları düzenlendi. Afgan yetkililer saldırılarda üç sivilin hayatını kaybettiğini açıklarken, Pakistan 28 'teröristin' öldürüldüğünü bildirdi.
Pakistan ile Afganistan arasındaki gelişmeler, Çin, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında kalıcı barış sağlanması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sırasında yaşandı.
Almanya-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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