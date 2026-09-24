https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/almanyadan-trumpin-ucm-cagrisina-ret-cekilmeyecegiz-1108998296.html

Almanya'dan Trump'ın UCM çağrısına ret: 'Çekilmeyeceğiz'

Almanya'dan Trump'ın UCM çağrısına ret: 'Çekilmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilmeye çağırmasına Almanya'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T12:04+0300

2026-09-24T12:04+0300

2026-09-24T12:04+0300

dünya

donald trump

johann wadephul

almanya

washington

abd

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

deutschlandfunk

roma

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik sert sözleri ve üye ülkelere yaptığı çekilme çağrısı, Almanya'dan karşılık buldu.Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, Berlin'in Lahey merkezli mahkemeden çekilmeyeceğini ve UCM'ye desteğini sürdüreceğini açıkladı. Trump, 22 Eylül'deki BM Genel Kurulu konuşmasında UCM üyesi ülkelerin mahkemeden ayrılmasını istemişti.Wadephul'dan Trump'a: Elbette bunu yapmayacağızWadephul, Trump'ın çağrısını reddederken UCM'nin kurallara dayalı uluslararası düzenin bir parçası olduğunu savundu.Alman Bakan, ülkesinin tutumunun değişmeyeceğini belirterek, “Elbette bunu yapmayacağız” dedi. Wadephul ayrıca Trump yönetiminin UCM politikasını Berlin ile Washington arasında görüş ayrılığı bulunan alanlardan biri olarak nitelendirdi.Wadephul, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yanında duracaklarının açık olduğunu vurgularken, mahkemenin uluslararası hukuk ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yargılanmasındaki rolüne dikkat çekti.Trump BM kürsüsünden UCM'yi hedef aldıTartışmayı başlatan açıklama ise 22 Eylül 2026'da New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda geldi.Trump konuşmasında UCM'yi “kontrolden çıkmış bir kurum” olarak nitelendirirken, ABD askerlerinin ülkesinin taraf olmadığı bir mahkeme tarafından soruşturulmasına veya yargılanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. ABD, UCM'nin kurucu metni olan Roma Statüsü'ne taraf değil.ABD Başkanı daha da ileri giderek UCM'ye taraf bütün ülkelere mahkemeden resmen çekilme çağrısı yaptı. Trump, konuşmasında mahkemeyi “haydut kurum” olarak nitelendirdi.Washington ve Berlin arasında UCM görüş ayrılığıWadephul'un açıklaması, Almanya ile ABD arasındaki UCM yaklaşımındaki belirgin görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.Almanya, Roma Statüsü'ne taraf ülkeler arasında yer alırken UCM'nin çalışmalarını destekliyor. ABD ise Roma Statüsü'ne taraf olmadığı gibi Trump yönetimi döneminde mahkemeye yönelik yaptırım politikasını da sertleştirdi.Wadephul, UCM gibi uluslararası yargı mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaya devam edildiğini savunarak, geçmişte Batı Balkanlar'da yaşanan ağır insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin hesap verebilirlik açısından taşıdığı öneme işaret etti.Trump'ın çağrısının ardından ilk çekilme açıklamasıTrump'ın BM kürsüsündeki çağrısının ardından dikkat çekici bir gelişme de Pasifik'ten geldi.Naoero (Nauru) Cumhurbaşkanı David Adeang, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekileceğini BM Genel Kurulu'nda açıkladı. Adeang, çekilme belgesini New York'tan ayrılmadan önce Roma Statüsü'nün depoziterine sunacaklarını söyledi.Böylece Trump'ın çağrısının ardından UCM üzerindeki uluslararası tartışma büyürken Almanya, Washington'ın talebine uymayacağını açık biçimde ilan eden ülkelerden biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/gronland-abdnin-askeri-varligi-acisindan-neden-kritik-trumpin-arktik-stratejisinin-arkasinda-ne-var-1108994541.html

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donald trump, johann wadephul, almanya, washington, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, deutschlandfunk , roma