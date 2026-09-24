Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut: Birleşmiş Milletler’in adı var, gücü yok
© AP Photo / Frank Franklin IIBM Genel Kurulu
© AP Photo / Frank Franklin II
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze ve Filistin vurgusunu değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Filistin’in tanınması çağrılarının İsrail’in arkasındaki ABD nedeniyle stratejik değişiklik yaratmayacağını belirterek, BM’nin Gazze konusunda etkisiz kaldığını savundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki duruma geniş yer ayırırken uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, Filistin devletinin tanınması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’ye ilişkin mesajlarını değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Türkiye’nin mevcut dış politika çizgisinde yeni bir durum olmadığını söyledi.
‘Türkiye daha akışkan ve sahaya yönelik politikalar izliyor’
Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Erdoğan’ın Gazze konusunda yaptığı açıklamaların Türkiye’nin uzun süredir izlediği politikayla uyumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Türkiye'nin mevcut dış politika çizgisi yeni değil. Yıllardır hep aradalık politikasını güdüyor. Sadece bölgenin çok hareketli olması nedeniyle daha akışkan, daha sahaya yönelik politikalar gidiyor. Erdoğan'ın Filistin'i henüz tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirme çağrısı vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir çağrı.”
‘Filistin’in tanınması stratejik değişikliğe neden olmayabilir’
Filistin’i tanıyan ülke sayısının artmasının tek başına önemli bir stratejik değişiklik yaratacağı görüşünde olmadığını belirten Bulut, İsrail-ABD ilişkilerine dikkat çekti:
“Ben Filistin’in tanınma kararının gözden geçirilmesinin çok şey değiştireceği kanısında değilim. Yani bu hususta Arap ülkeleri bile belki açıktan açığa söylemeseler de nihayetinde İsrail arkasından Amerika denen bir engel var. Dolayısıyla çok büyük bir stratejik değişikliğe neden olacağını sanmıyorum.”
‘İngiltere’nin ticari ambargosu da sonucu değiştirmedi’
İngiltere’nin İsrail’e yönelik ticari ambargo kararını da örnek gösteren Bulut, Avrupa’daki bazı ülkelerin bu adımı desteklemesine rağmen bunun İsrail’in politikasında değişiklik yaratmadığını söyledi. Bulut, “Nitekim İngiltere, hatırlıyorsanız bundan bir hafta, on gün önce İsrail’e ticari ambargo da uyguladı; 12 Avrupa ülkesi de bunu destekledi. Fakat sonuçta arada Amerika diye bir şey var. Hatta İsrail tersine meydan okudu” dedi.
‘Türkiye’nin Gazze politikası ABD’nin tutumunu değiştirmedi’
Türkiye’nin Gazze konusunda yürüttüğü diplomatik girişimlerin ABD ve Arap ülkeleriyle ilişkilerine etkisini de değerlendiren Bulut, Ankara’nın Gazze meselesini gündeme taşıdığını ancak bunun ABD ve Avrupa politikalarında değişikliğe yol açmadığını söyledi:
“Erdoğan'ın görüşmelerinde Gazze meselesini gündeme getiriyor ancak Amerikan politikasının değişmesine yetmedi, ayrıca Avrupa Birliği'nin de genel olarak politikasının değişmesine yetmedi. Geri kalan biraz daha bağlantısız ülkeler Çin gibi onun çevresinde de olan ülkeler bunu kabul edebilirler. Ama daha ötesi kabul etmez.”
‘Birleşmiş Milletler’in adı var, gücü yok’
Birleşmiş Milletler’in Gazze konusunda rolünü de değerlendiren Bulut, örgütün son yıllarda giderek zayıfladığını söyledi:
“Birleşmiş Milletler neredeyse yirmi yıldan beri giderek geriledi. Hala da gerilemekte. Yani bir tane Guterres'in falan konuşmaları da olacak iş değil. Genel Sekreter'in böyle bir kişinin kalkıp beyanat vermesiyle olmaz. Birleşmiş Milletler, bırakın onu, kendisini koruyacak halde değil son 10 yılda iyice kötüleşti. Vicdanı rahatlatmak adına birtakım demeçler veriyor ama pratikte Birleşmiş Milletler bir şey yapamıyor.”
‘BM’yi İsrail’in yanında duran ülkeler atıl hale getirdi’
Bulut, BM’nin etkisizleşmesinde başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin İsrail’e yönelik tutumunun etkili olduğunu öne sürdü:
“Onu atıl hale getiren, başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği'nin tek saf halinde, İsrail'in yanında acımasız ve hesapsız bir şekilde İsrail'i tutmalarıydı. İsrail'in UNRWA diye, mesela Filistinlilere yardım eden teşkilatı var. UNRWA'yı, elemanlarını öldürmesi, onun önünü kesmesi vs. Hepsini sayarsanız Birleşmiş Milletler de şu anda gücü yok, adı var, kendisi yok piyasada. Gücü de istese de yetmiyor. Erdoğan’ın da “Dünya 5'ten büyüktür” demesi yeni bir söz değil.”