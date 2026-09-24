https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/ortadogu-uzmani-faik-bulut-birlesmis-milletlerin-adi-var-gucu-yok-1109004253.html

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut: Birleşmiş Milletler’in adı var, gücü yok

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut: Birleşmiş Milletler’in adı var, gücü yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze ve Filistin vurgusunu değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Filistin’in tanınması çağrılarının İsrail’in... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:50+0300

2026-09-24T14:50+0300

2026-09-24T14:50+0300

görüş

i̇srail

filistin

gazze

guterres

avrupa birliği

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki duruma geniş yer ayırırken uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, Filistin devletinin tanınması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’ye ilişkin mesajlarını değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Türkiye’nin mevcut dış politika çizgisinde yeni bir durum olmadığını söyledi.‘Türkiye daha akışkan ve sahaya yönelik politikalar izliyor’Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Erdoğan’ın Gazze konusunda yaptığı açıklamaların Türkiye’nin uzun süredir izlediği politikayla uyumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:‘Filistin’in tanınması stratejik değişikliğe neden olmayabilir’Filistin’i tanıyan ülke sayısının artmasının tek başına önemli bir stratejik değişiklik yaratacağı görüşünde olmadığını belirten Bulut, İsrail-ABD ilişkilerine dikkat çekti:‘İngiltere’nin ticari ambargosu da sonucu değiştirmedi’İngiltere’nin İsrail’e yönelik ticari ambargo kararını da örnek gösteren Bulut, Avrupa’daki bazı ülkelerin bu adımı desteklemesine rağmen bunun İsrail’in politikasında değişiklik yaratmadığını söyledi. Bulut, “Nitekim İngiltere, hatırlıyorsanız bundan bir hafta, on gün önce İsrail’e ticari ambargo da uyguladı; 12 Avrupa ülkesi de bunu destekledi. Fakat sonuçta arada Amerika diye bir şey var. Hatta İsrail tersine meydan okudu” dedi.‘Türkiye’nin Gazze politikası ABD’nin tutumunu değiştirmedi’Türkiye’nin Gazze konusunda yürüttüğü diplomatik girişimlerin ABD ve Arap ülkeleriyle ilişkilerine etkisini de değerlendiren Bulut, Ankara’nın Gazze meselesini gündeme taşıdığını ancak bunun ABD ve Avrupa politikalarında değişikliğe yol açmadığını söyledi:‘Birleşmiş Milletler’in adı var, gücü yok’Birleşmiş Milletler’in Gazze konusunda rolünü de değerlendiren Bulut, örgütün son yıllarda giderek zayıfladığını söyledi:‘BM’yi İsrail’in yanında duran ülkeler atıl hale getirdi’Bulut, BM’nin etkisizleşmesinde başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin İsrail’e yönelik tutumunun etkili olduğunu öne sürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html

i̇srail

filistin

gazze

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2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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i̇srail, filistin, gazze, guterres, avrupa birliği, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, recep tayyip erdoğan