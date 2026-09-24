https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/muhammed-yariza-ait-araclara-el-konuldu-1108999236.html

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Muhammed Yarız’a ait piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL olan 5 lüks... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T12:13+0300

2026-09-24T12:13+0300

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fon

cumhuriyet başsavcılığı

mclaren

rolls-royce

bentley

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız’a ait yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.5 lüks araç 4 farklı kişiye devredildiSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olduğu belirtilen 5 lüks aracın, 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi.McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların devir işlemlerinde toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” gösterildiği belirlendi.Araçlara el koyma tedbiri uygulandıBaşsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında söz konusu 5 araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı.Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/masak-fon-sorusturmasinda-o-bilgileri-bassavciliga-iletti-1108995206.html

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