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Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Muhammed Yarız’a ait piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL olan 5 lüks... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T12:13+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız’a ait yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.5 lüks araç 4 farklı kişiye devredildiSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olduğu belirtilen 5 lüks aracın, 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi.McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların devir işlemlerinde toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” gösterildiği belirlendi.Araçlara el koyma tedbiri uygulandıBaşsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında söz konusu 5 araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı.Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/masak-fon-sorusturmasinda-o-bilgileri-bassavciliga-iletti-1108995206.html
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fon, cumhuriyet başsavcılığı, mclaren, rolls-royce, bentley
fon, cumhuriyet başsavcılığı, mclaren, rolls-royce, bentley

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu

12:13 24.09.2026 (güncellendi: 13:09 24.09.2026)
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait araçlara el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Muhammed Yarız’a ait piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL olan 5 lüks aracın, 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 TL taşıt satış bedeliyle devredildiği tespit edildi. Araçlara el konulurken 4’ü muhafaza altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız’a ait yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

5 lüks araç 4 farklı kişiye devredildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olduğu belirtilen 5 lüks aracın, 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi.
McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların devir işlemlerinde toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” gösterildiği belirlendi.

Araçlara el koyma tedbiri uygulandı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında söz konusu 5 araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
EKONOMİ
MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti
10:41
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