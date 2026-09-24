https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/masak-fon-sorusturmasinda-o-bilgileri-bassavciliga-iletti-1108995206.html
MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti
MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti
Sputnik Türkiye
MASAK, incelenen fonlarla ilgili bazı bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T10:41+0300
2026-09-24T10:41+0300
2026-09-24T11:51+0300
ekonomi̇
masak
fon
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1b/1053209099_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_9e91d35e18b29a0467ed531e21b8ee61.jpg
MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. 117 yöneticinin finansal hareketleri hakkında 2 analiz raporu hazırlandıHazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Ayrıntılı analiz ve incelemeler sürüyorAyrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulduEkonomim'in haberine göre, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fon-sorusturmasi-17-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1108981516.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1b/1053209099_96:0:1905:1357_1920x0_80_0_0_e0e2ee86cec10ddebcdd38d9cacf998e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masak, fon, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, hazine
masak, fon, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, hazine
MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti
10:41 24.09.2026 (güncellendi: 11:51 24.09.2026)
MASAK, incelenen fonlarla ilgili bazı bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
117 yöneticinin finansal hareketleri hakkında 2 analiz raporu hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na
bağlı MASAK
tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım
ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye
ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu
hazırlanarak İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ayrıntılı analiz ve incelemeler sürüyor
Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.
2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu
Ekonomim'in haberine göre, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.