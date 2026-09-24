https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/msb-duyurdu-uzman-cavus-coskun-sevim-sehit-oldu-1108990744.html
MSB duyurdu: Uzman Çavuş Coşkun Sevim şehit oldu
MSB duyurdu: Uzman Çavuş Coşkun Sevim şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev sırasında rahatsızlanan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in, kaldırıldığı hastanede yapılan... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T07:34+0300
2026-09-24T07:34+0300
2026-09-24T07:36+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu. Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görevi sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Sevim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit oldu.MSB'den Coşkun Sevim için açıklamaMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde görev yaptığı sırada rahatsızlandığı bildirildi.Sevim'in hastaneye sevk edildiği ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.Bakan Yaşar Güler'den başsağlığı mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.Güler mesajında, Sevim'in görev sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edildiğini ve tüm müdahalelere rağmen 23 Eylül'de hayatını kaybettiğini belirterek şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yapıyorduZeytin Dalı Harekâtı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik başlatılmıştı. MSB'nin resmi bilgilerine göre harekâtın askeri safhası 57 gün sonra tamamlandı; bölgede güvenlik, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği ile hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü.Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve 23 Eylül 2026'da şehit oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abd-ucak-gemisinde-alarm-savas-cigirtkanligi-da-bir-yere-kadar-8-denizci-intihara-tesebbus-etti-1108989570.html
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türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, suriye, afrin, şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, şehit cenazeleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, suriye, afrin, şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, şehit cenazeleri
MSB duyurdu: Uzman Çavuş Coşkun Sevim şehit oldu
07:34 24.09.2026 (güncellendi: 07:36 24.09.2026)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev sırasında rahatsızlanan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül'de şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu. Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görevi sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Sevim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit oldu.
MSB'den Coşkun Sevim için açıklama
Milli Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde görev yaptığı sırada rahatsızlandığı
bildirildi.
Sevim'in hastaneye sevk edildiği ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Bakan Yaşar Güler'den başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
de şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.
Güler mesajında, Sevim'in görev sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edildiğini ve tüm müdahalelere rağmen 23 Eylül'de hayatını kaybettiğini belirterek şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yapıyordu
Zeytin Dalı Harekâtı
, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından 20 Ocak 2018'de Suriye'nin
kuzeyindeki Afrin
bölgesine yönelik başlatılmıştı. MSB'nin resmi bilgilerine göre harekâtın askeri safhası 57 gün sonra tamamlandı; bölgede güvenlik, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği ile hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü.
Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve 23 Eylül 2026'da şehit oldu.