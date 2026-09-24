https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/motorine-557-tllik-buyuk-indirim-geldi-yeni-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1108988308.html

Motorine 5.57 TL'lik büyük indirim geldi: Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorine 5.57 TL'lik büyük indirim geldi: Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 5 lira 57 kuruş düştü. Benzin fiyatlarında değişiklik... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T06:48+0300

2026-09-24T06:48+0300

2026-09-24T06:48+0300

ekonomi̇

i̇zmir

i̇stanbul

ankara

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

tl

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i̇ndirim

akaryakıt

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerinin yakından takip ettiği yeni değişiklik yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki motorin fiyatları yeniden hesaplandı.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı üç büyükşehirde de yeniden 90 lira seviyelerine geriledi.Motorine 5,57 TL indirim neden geldi?Motorin fiyatlarındaki düşüşte uluslararası petrol ve ürün fiyatlarında yaşanan gerileme etkili oldu. ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olumlu gelişmelerin petrol piyasalarında fiyatları aşağı çekmesinin ardından Türkiye'deki pompa fiyatlarında da değişiklik yaşandı.Petrol fiyatlarındaki hareketin ardından motorin grubunda litre başına 5,57 TL'lik indirim uygulanırken, benzin grubunda fiyat değişikliğine gidilmedi.İstanbul'da motorin 90,86 liraya gerilediİndirim sonrasında İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90,86 TL seviyesine indi.Kentte benzinin litre fiyatı 80,40 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Motorin: 90,86 TLBenzin: 80,40 TLLPG: 34,99 TLAnkara'da motorin fiyatı 91,87 TL olduBaşkentte de motorin fiyatı gece yarısından itibaren geriledi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 91,87 TL olarak uygulanmaya başladı.Benzinin litre fiyatı 81,30 TL seviyesinde kalırken LPG'nin litresi 35,09 TL olarak satılıyor.Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Motorin: 91,87 TLBenzin: 81,30 TLLPG: 35,09 TLİzmir'de motorinin litresi 92,26 TLÜç büyükşehir arasında motorinin en yüksek olduğu kent ise İzmir oldu. İndirimin ardından İzmir'de motorinin litre fiyatı 92,26 TL'ye geriledi.Kentte benzinin litre fiyatı 81,60 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Motorin: 92,26 TLBenzin: 81,60 TLLPG: 34,99 TLAkaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile dolar/TL kuru önemli rol oynuyor.Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru takip ediliyor. Uluslararası ürün fiyatları ve kurdaki değişimlere göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor. Vergiler ve diğer maliyet unsurlarının eklenmesiyle tüketicinin istasyonda karşılaştığı nihai pompa fiyatı ortaya çıkıyor.Bu nedenle uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına etkisi, dolar/TL kurundaki değişime bağlı olarak güçlenebiliyor veya sınırlı kalabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/altina-faiz-duvari-piyasa-yeni-artislari-fiyatliyor-1108987904.html

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