https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/milli-boksor-havvanur-kethuda-avrupa-sampiyonu-oldu-cumhurbaskani-erdogandan-ilk-tebrik-1109018862.html

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tebrik

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tebrik

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, kadınlar +80 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

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2026 Avrupa Boks Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da gerçekleştirildi.Organizasyonun akşam seansında ringe çıkan Havvanur Kethüda, finalde Kseniia Olifirenko'yla karşılaştı. Rakibine üç rauntta da üstünlük sağlayan milli boksör, karşılaşmayı kazanarak kariyerinin büyükler kategorisindeki ilk önemli başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.Sofya'daki final müsabakasını izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla milli boksörle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak dünya şampiyonluğu temennisinde bulundu.Havvanur Kethüda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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hamza yerlikaya, bulgaristan, türkiye, boks, kick boks, uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf)