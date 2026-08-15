https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ringde-aldigi-darbe-hayatini-degistirmisti-unlu-boksor-11-yil-sonra-hayatini-kaybetti-1108029245.html

Ringde aldığı darbe hayatını değiştirmişti: Ünlü boksör 11 yıl sonra hayatını kaybetti

Ringde aldığı darbe hayatını değiştirmişti: Ünlü boksör 11 yıl sonra hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Boksör Prichard Colón, 2015'teki maçında aldığı yasa dışı baş darbelerinin ardından 11 yıl boyunca süren sağlık sorunlarının ardından 33 yaşında hayatını... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T14:10+0300

2026-08-15T14:10+0300

2026-08-15T14:10+0300

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Eski profesyonel boksör Prichard Colón, 2015 yılında kariyerinin tek yenilgisini aldığı maçta geçirdiği ağır beyin travmasının ardından 11 yıl sonra, 33 yaşında yaşamını yitirdi.Colón'un hayatını kaybettiğini babası Richard Colón, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kariyerinin zirvesindeyken ağır darbe aldıFlorida'da doğan ve çocukluğu Puerto Riko'da geçen Colón, genç yaşta dikkat çeken bir boksör oldu. 20 yaşına gelmeden beş ulusal amatör şampiyonluk kazanan sporcu, Gençler Pan Amerikan Oyunları'nda altın madalya elde etti.Profesyonel kariyerine 2013'te başlayan Colón, çıktığı 17 maçın 16'sını kazandı ve bu galibiyetlerin 13'ünü nakavtla elde etti.Eylül 2015'te eski WBA şampiyonu Vivian Harris'i dördüncü rauntta nakavt eden Colón, bu galibiyetten yalnızca bir ay sonra kariyerini ve hayatını değiştirecek maça çıktı.Yasa dışı darbe sonrası hastaneye kaldırıldıColón, 17 Ekim 2015'te ABD'nin Virginia eyaletindeki Fairfax kentinde Terrel Williams ile karşı karşıya geldi.10 rauntluk maç sırasında Colón'un kafasının arkasına yasa dışı bir darbe aldığı bildirildi. Maç görüntülerinde Williams'ın yedinci rauntta Colón'un kafasının arka bölümüne yumruk attığı ve Colón'un bu darbenin ardından sersemlediği görülüyordu. Williams, söz konusu darbe nedeniyle cezalandırıldı.Colón daha sonra dokuzuncu rauntta iki kez yere düştü. Maçın ardından soyunma odasında kafa travması belirtileri gösteren boksör hastaneye kaldırıldı ve beynindeki basıncı azaltmak için ameliyat edildi.Colón'un köşesi, dokuzuncu raundun ardından yanlışlıkla maçın sona erdiğini düşünerek eldivenlerini çıkardığı için boksör karşılaşmadan diskalifiye edildi.Hayatta kalan ancak ağır sağlık sorunları nedeniyle boks kariyerini sonlandırmak zorunda kalan Colón, sonraki yıllarda çoğunlukla tekerlekli sandalye kullanarak yaşamını sürdürdü.WBC'den "ebedi şampiyon" mesajıDünya Boks Konseyi (WBC), Colón'un vefatının ardından yaptığı açıklamada genç boksörü "ebedi şampiyon" olarak nitelendirdi.WBC, Colón'un yaşadığı trajedinin boks güvenliği kurallarının sıkılaştırılmasına katkı sağladığını belirterek, kafanın arkasına yönelik "rabbit punch" olarak bilinen darbeler konusunda sıfır tolerans politikasını güçlendirdiğini ve daha sıkı sağlık protokolleri uygulamaya başladığını bildirdi.WBC ayrıca daha önce Colón'u "Onursal Dünya Şampiyonu" ilan etmiş ve kendisine, kuruluşun ifadesiyle "her zaman hak ettiği" Yeşil ve Altın kemeri takdim etmişti.

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