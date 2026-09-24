https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/merkez-bankasi-rezervleri-aciklandi-1109008471.html
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:49+0300
2026-09-24T14:49+0300
2026-09-24T14:49+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azaldı.Bir önceki hafta 178 milyar 724 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.Brüt döviz rezervleri 5,6 milyar dolar azaldıVerilere göre, 18 Eylül itibarıyla TCMB brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi.Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül’de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Altın rezervlerinde 1,3 milyar dolarlık artışAynı dönemde Merkez Bankasının altın rezervleri ise yükseldi. Altın rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 317 milyon dolar artarak 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.Toplam rezerv 174 milyar 405 milyon dolarDöviz rezervlerindeki düşüş ve altın rezervlerindeki artışın ardından TCMB’nin toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-son-10-yilda-3-kez-yuzde-40in-altina-dustu-1108854386.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azaldı.
Bir önceki hafta 178 milyar 724 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.
Brüt döviz rezervleri 5,6 milyar dolar azaldı
Verilere göre, 18 Eylül itibarıyla TCMB brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül’de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervlerinde 1,3 milyar dolarlık artış
Aynı dönemde Merkez Bankasının altın rezervleri ise yükseldi. Altın rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 317 milyon dolar artarak 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.
Toplam rezerv 174 milyar 405 milyon dolar
Döviz rezervlerindeki düşüş ve altın rezervlerindeki artışın ardından TCMB’nin toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.