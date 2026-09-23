https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fon-sorusturmasi-17-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1108981516.html
Fon soruşturması: 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T19:51+0300
2026-09-23T19:51+0300
2026-09-23T19:51+0300
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fon
borsa
borsa i̇stanbul
soruşturma
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Gözaltı sayısının 40'ı aştığı soruşturmada, 3 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yatirim-yonetim-kurulu-uyeleri-bulent-uygun-ve-19-kisi-1108967481.html
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fon, borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
fon, borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
Fon soruşturması: 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Gözaltı sayısının 40'ı aştığı soruşturmada, 3 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.