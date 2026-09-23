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Fon soruşturması: 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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borsa i̇stanbul
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Gözaltı sayısının 40'ı aştığı soruşturmada, 3 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yatirim-yonetim-kurulu-uyeleri-bulent-uygun-ve-19-kisi-1108967481.html
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fon, borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
fon, borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri

Fon soruşturması: 17 şüpheli hakkında tutuklama talebi

19:51 23.09.2026
© AATera Finansal Yatırımlar Holding
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© AA
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Gözaltı sayısının 40'ı aştığı soruşturmada, 3 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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