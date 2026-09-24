https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kremlin-putin-trump-gorusmesi-planlanmiyor-1109002362.html

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi planlanmıyor

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi planlanmıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında Rusya lideri Putin ile ABD’li mevkidaşı Trump arasında bir görüşme gerçekleşeceğini ifade... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T13:13+0300

2026-09-24T13:13+0300

2026-09-24T13:24+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

donald trump

marco rubio

ukrayna

ab

avrasya ekonomik birliği (aeb)

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya-ABD ilişkilerinden Ermenistan’ın entegrasyon süreçlerine, dondurulan Rus varlıklarından Ukrayna krizine kadar gündemdeki birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Putin-Trump görüşmesi için ‘henüz erken’ değerlendirmesiABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmeye değinen Peskov, bu konuda henüz nihai kararın verilmediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun davetini hatırlatan Peskov, "Bu konuda konuşmak için henüz erken, karar alınmış değil. Davet için müteşekkiriz ve konu üzerinde çalışılacak" dedi. Peskov ayrıca Rusya'nın, G20 platformundaki çalışmalara ve bu kapsamdaki forumlara en etkin şekilde katılmaya devam edeceğini vurguladı.‘Geçici ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz’Ukrayna'daki duruma ilişkin Moskova'nın tutumunun net olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın barışçıl bir çözüme açık olduğunu yineledi. Peskov, "Ateşkes konusuna gelince; barışçıl çözüm sürecine açık olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Ancak geçici bir ateşkese değil, tam olarak barışa ulaşılması gerektiğine inanıyoruz. Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.AB'nin dondurulan Rus varlıklarını transfer etmesine tepki: ‘Bu bir hırsızlık’Avrupa Birliği'nin (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna’ya aktarma kararını sert bir dille eleştiren Peskov, bu adımı yasa dışı olarak nitelendirdi. Peskov, "Bu eylemleri defalarca değerlendirdik. Bunların yasa dışı olduğunu düşünüyoruz, bunun gerçekten bir hırsızlık olduğuna inanıyoruz ve tutumumuz bu yönde. Burada da pozisyonumuzda değişen bir şey yok" dedi.Ermenistan'a AEB ve AB uyarısıErmenistan’ın dış politika yönilimine de dikkat çeken Peskov, Erivan yönetiminin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile AB arasında net bir seçim yapması gerektiğini belirtti.Ermenistan’ın egemen haklarına saygı duyduklarını vurgulayan Peskov, "Ancak kademeli olarak başka standartlara yönelmek, çok çeşitli alanlarda AEB standartlarıyla örtüşmeyecek. 'Bir seçimin yapılması ve AEB üyesi ülkelerden birinin, hepimiz için önemli olan bu entegrasyon birliğinin kural, norm ve ilkeleriyle çelişmemesi son derece önemli' derken kastettiğimiz tam olarak bu" uyarısında bulundu.Öte yandan Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Moskova’ya yapacağı ziyaretin kesin tarihinin henüz netleşmediğini, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paşinyan arasında bu ziyaretin yakın zamanda gerçekleşmesi yönünde mutabakat bulunduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/moskovaya-fuzeyle-gidecegini-soyleyen-zelenskiye-zaharovadan-tepki-tamamen-raydan-cikti-1109001147.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, marco rubio, ukrayna, ab, avrasya ekonomik birliği (aeb), ermenistan, paşinyan