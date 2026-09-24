https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kozinoglu-sorusturmasinda-kan-ve-doku-ornekleri-degistirildi-iddiasi-adli-tipta-hirsizlik-yapan-1109008157.html

Kozinoğlu soruşturmasında 'kan ve doku örnekleri değiştirildi' iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yapan kişi ifade verecek

Kozinoğlu soruşturmasında 'kan ve doku örnekleri değiştirildi' iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yapan kişi ifade verecek

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, 'kan ve doku örneklerinin değiştirildiği' iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:40+0300

2026-09-24T14:40+0300

2026-09-24T14:40+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

adli tıp kurumu

hırsızlık

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun 'kan ve doku örnekleri değiştirildiği' iddialarıyla ilgili savcılık harekete geçti. Savcılığın, Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen bir hükümlünün ifadesinin alınacağı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'na 9 gün sonra girdiği ortaya çıktı Sabah'ın haberine göre, Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirtilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gürsoy Erinci'nin Adli Tıp'taki hırsızlık suçunu Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra, 22 Kasım tarihinde işlediği belirtildi. Başsavcılık Erinci'nin kan ve doku örneklerinin değiştirildiği ihtimalini araştırırken, soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürülüyor. Olayın oluş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak şahsın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak.25 suç kaydı varErinci'nin daha önce Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesinde hırsızlık yaptığı, Bahçelievler'de yine hırsızlık suçuna karıştığı Ankara Sincan Açık Cezaevinden, 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçtığı ve "hırsızlık" suçundan 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kozinoglu-sorusturmasi-bayram-ozbek-tutuklandi-1108980290.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaşif kozinoğlu, adli tıp kurumu, hırsızlık, soruşturma