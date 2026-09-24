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Kozinoğlu soruşturmasında 'kan ve doku örnekleri değiştirildi' iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yapan kişi ifade verecek
Kozinoğlu soruşturmasında 'kan ve doku örnekleri değiştirildi' iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yapan kişi ifade verecek
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, 'kan ve doku örneklerinin değiştirildiği' iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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kaşif kozinoğlu
adli tıp kurumu
hırsızlık
soruşturma
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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun 'kan ve doku örnekleri değiştirildiği' iddialarıyla ilgili savcılık harekete geçti. Savcılığın, Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen bir hükümlünün ifadesinin alınacağı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'na 9 gün sonra girdiği ortaya çıktı Sabah'ın haberine göre, Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirtilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gürsoy Erinci'nin Adli Tıp'taki hırsızlık suçunu Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra, 22 Kasım tarihinde işlediği belirtildi. Başsavcılık Erinci'nin kan ve doku örneklerinin değiştirildiği ihtimalini araştırırken, soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürülüyor. Olayın oluş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak şahsın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak.25 suç kaydı varErinci'nin daha önce Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesinde hırsızlık yaptığı, Bahçelievler'de yine hırsızlık suçuna karıştığı Ankara Sincan Açık Cezaevinden, 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçtığı ve "hırsızlık" suçundan 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
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kaşif kozinoğlu, adli tıp kurumu, hırsızlık, soruşturma
kaşif kozinoğlu, adli tıp kurumu, hırsızlık, soruşturma

Kozinoğlu soruşturmasında 'kan ve doku örnekleri değiştirildi' iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yapan kişi ifade verecek

14:40 24.09.2026
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, 'kan ve doku örneklerinin değiştirildiği' iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen hükümlünün ifadesi alınacak.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun 'kan ve doku örnekleri değiştirildiği' iddialarıyla ilgili savcılık harekete geçti. Savcılığın, Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen bir hükümlünün ifadesinin alınacağı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'na 9 gün sonra girdiği ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirtilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gürsoy Erinci'nin Adli Tıp'taki hırsızlık suçunu Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra, 22 Kasım tarihinde işlediği belirtildi. Başsavcılık Erinci'nin kan ve doku örneklerinin değiştirildiği ihtimalini araştırırken, soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürülüyor. Olayın oluş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak şahsın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak.

25 suç kaydı var

Erinci'nin daha önce Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesinde hırsızlık yaptığı, Bahçelievler'de yine hırsızlık suçuna karıştığı Ankara Sincan Açık Cezaevinden, 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçtığı ve "hırsızlık" suçundan 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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