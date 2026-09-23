https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kozinoglu-sorusturmasi-bayram-ozbek-tutuklandi-1108980290.html

Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı

Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek tutuklandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T18:59+0300

2026-09-23T18:59+0300

2026-09-23T19:11+0300

türki̇ye

kurtlar vadisi

kaşif kozinoğlu

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama kararı verildi.Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-dogu-perincek-ifadesi-verdi-1108980182.html

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kurtlar vadisi, kaşif kozinoğlu