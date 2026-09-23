https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kozinoglu-sorusturmasi-bayram-ozbek-tutuklandi-1108980290.html
Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı
Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek tutuklandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:59+0300
2026-09-23T18:59+0300
2026-09-23T19:11+0300
türki̇ye
kurtlar vadisi
kaşif kozinoğlu
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama kararı verildi.Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-dogu-perincek-ifadesi-verdi-1108980182.html
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kurtlar vadisi, kaşif kozinoğlu
kurtlar vadisi, kaşif kozinoğlu
Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı
18:59 23.09.2026 (güncellendi: 19:11 23.09.2026)
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek tutuklandı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla tutuklandı.