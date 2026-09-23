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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kozinoglu-sorusturmasi-bayram-ozbek-tutuklandi-1108980290.html
Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı
Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek tutuklandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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kurtlar vadisi
kaşif kozinoğlu
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama kararı verildi.Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-dogu-perincek-ifadesi-verdi-1108980182.html
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kurtlar vadisi, kaşif kozinoğlu
kurtlar vadisi, kaşif kozinoğlu

Kozinoğlu soruşturması: Bayram Özbek tutuklandı

18:59 23.09.2026 (güncellendi: 19:11 23.09.2026)
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek tutuklandı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla tutuklandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi
18:47
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