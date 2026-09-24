https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abdden-yapay-zekaya-20-yil-hapis-cezasi-tasarlaniyor-bakanligi-da-kurulacak-1108990399.html

ABD, yapay zekaya 20 yıl hapis cezası vermeyi tasarlıyor: Bakanlığı da kurulacak

ABD, yapay zekaya 20 yıl hapis cezası vermeyi tasarlıyor: Bakanlığı da kurulacak

Sputnik Türkiye

ABD Senatörü Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi üyesi Greg Casar, yapay süper zekânın geliştirilmesini yasaklamayı öngören dikkat çekici bir yasa tasarısını... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T07:29+0300

2026-09-24T07:29+0300

2026-09-24T07:36+0300

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ABD'de yapay zekânın geleceğini kökten değiştirebilecek en sert düzenleme girişimlerinden biri Kongre'nin gündemine taşındı. Vermont Senatörü Bernie Sanders ile Teksas Temsilcisi Greg Casar, 23 Eylül'de Ban Artificial Superintelligence Act (Yapay Süper Zekayı Yasaklama Yasası) adlı tasarıyı resmen sundu.19 sayfalık düzenleme, yapay süper zekanın geliştirilmesini ve kullanıma sunulmasını yasaklamayı amaçlıyor. Bunun yanında daha geniş kapsamlı ileri yapay zekâ geliştirme çalışmalarının, federal güvenlik ve denetim mekanizması oluşturulana kadar geçici olarak durdurulması öngörülüyor.İhlal edenlere 20 yıla kadar hapisTasarıdaki en dikkat çekici maddelerden biri yaptırımlar.Öngörülen yasakları veya geçici durdurma kararlarını ihlal etmeye ya da bunların etrafından dolaşmaya çalışan kişiler 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Şirketler içinse tasarıda “corporate death penalty” olarak tanımlanan ve şirketin zorunlu olarak feshedilmesine kadar gidebilecek bir yaptırım öngörülüyor.Sanders'ın ofisi, bireylere yönelik azami cezanın yasa dışı nükleer silah geliştirilmesine ilişkin mevcut bazı cezalarla benzer düzeyde olduğunu belirtiyor.Yapay Zeka Bakanlığı kurulması öngörülüyorTasarı yalnızca yasak getirmekle kalmıyor. ABD federal yönetimi içerisinde kabine düzeyinde yeni bir Yapay Zeka Bakanlığı (Department of Artificial Intelligence) kurulmasını da öngörüyor.Yeni kurumun gelişmiş yapay zekâ modellerini yaşam döngülerinin farklı aşamalarında izlemesi, tehlikeli kabiliyetleri denetlemesi ve güvenlik standartlarının uygulanmasını sağlaması planlanıyor. Kurumun ayrıca kapatma komutlarını devre dışı bırakma veya izinsiz siber saldırılar gerçekleştirme gibi tehlikeli yeteneklerin sistemlerden çıkarılmasını denetlemesi öngörülüyor.Tasarıya göre gerektiğinde yapay süper zeka sistemlerinin imhasının da bu kurum tarafından denetlenmesi mümkün olacak.Peki 'süper zeka' ne anlama geliyor?Düzenlemenin en kritik noktalarından biri, hangi yapay zekâ sistemlerinin yasak kapsamına gireceği.Tasarı, yapay süper zekayı, insanın bilişsel performans ve yeteneklerini çoğu alanda aşan veya insanlığı ciddi biçimde etkisizleştirebilecek ya da yok edebilecek kapasiteye sahip sistemler üzerinden tanımlıyor. Buna federal hükümeti devre dışı bırakabilecek ölçekte kabiliyetler de dahil ediliyor.Düzenleme ayrıca yapay zekânın yapay zekâ araştırma ve geliştirme sürecini otomatikleştirmesi veya büyük ölçüde hızlandırması gibi kabiliyetleri de risk çerçevesinde ele alıyor.Yapay zekânın kendi kendini geliştirmesi endişesiTasarıyı hazırlayanların üzerinde durduğu temel risklerden biri, gelişmiş modellerin giderek daha güçlü yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırabilmesi.Bu tartışma, yapay zekâ güvenliği literatüründe uzun süredir ele alınan özyinelemeli kendini geliştirme senaryolarıyla bağlantılı. Bu senaryoda gelişmiş bir sistem, daha yetenekli sistemlerin oluşturulması sürecini hızlandırarak teknolojik ilerlemenin insan denetiminin yetişemeyeceği ölçüde süratlenmesine yol açabilir.Ancak bu senaryoların gerçekleşebilirliği ve olası sonuçları konusunda yapay zekâ araştırmacıları arasında görüş birliği bulunmuyor. Tasarıya karşı çıkan bazı uzmanlar, gelecekte ortaya çıkabilecek varsayımsal risklere fazla ağırlık verildiğini savunuyor.Sanders: 'Frene basarsınız'Sanders, düzenlemeyi açıklarken yapay zekânın insan kontrolünü aşması ihtimalinin görmezden gelinemeyeceğini savundu.Senatör, teknolojinin geleceği açısından artık kritik bir noktaya gelindiğini belirterek, “Bir uçuruma doğru yarışıyorsanız gazdan ayağınızı çekmekle yetinmezsiniz. Frene basarsınız” ifadelerini kullandı. Sanders'a göre gelişmiş yapay zekânın güvenli biçimde geliştirilebilmesi için gönüllü şirket standartları yerine bağlayıcı kurallar gerekiyor.Casar da tasarının yalnızca süper zekâyı değil, biyokimyasal silah geliştirme veya insanların yerine yeni yapay zekâ sistemleri geliştirebilme gibi tehlikeli kabiliyetleri hedeflediğini belirtti.Yasak ABD sınırlarını aşabilirTasarı kabul edilirse Washington'ın hedefi yalnızca ABD'deki şirketleri denetlemek olmayacak.Düzenleme, ABD'nin yapay süper zekânın dünya genelinde geliştirilmesini önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalar için girişimde bulunmasını da öngörüyor.Bunun için müttefiklerle koordinasyon, uluslararası düzenlemeler ve gerektiğinde ihracat kontrollerinin kullanılması gündeme gelebilecek.Tasarıya yapay zeka dünyasından itirazlar da varSanders-Casar girişimi, yapay zeka güvenliği konusunda daha sert önlemler isteyen çevrelerden destek görürken düzenlemenin kapsamı tartışmaları da beraberinde getirdi.Yapay zekâ araştırmacısı Gary Marcus, geçici bir duraklama ve özel bir federal yapay zekâ kurumunun tartışılabileceğini belirtirken, süper insan düzeyindeki yapay zekâ araştırmalarının kalıcı ve tek taraflı biçimde yasaklanmasının fazla geniş kapsamlı olduğunu savundu. Marcus ayrıca teknik eşiklerin nasıl ölçüleceği konusunda sorunlar yaşanabileceğini belirtti.Dolayısıyla Washington'daki tartışmanın temelinde yalnızca “yapay zekâ düzenlenmeli mi?” sorusu bulunmuyor. Asıl anlaşmazlık, hangi yeteneklerin tehlikeli kabul edileceği ve devletin teknolojik gelişmeye hangi noktada müdahale edeceği üzerinde yoğunlaşıyor.ABD'de yapay zekâ tartışmasında yeni eşikSanders ve Casar'ın önerisi yasalaşmış bir düzenleme değil; Kongre'ye sunulmuş bir yasa tasarısı. Bu nedenle 20 yıllık hapis cezası da şu anda yürürlükte olan yeni bir yaptırım değil.Bununla birlikte tasarı, Washington'daki yapay zekâ tartışmasının ulaştığı noktayı göstermesi açısından dikkat çekiyor. Daha önce tartışmalar ağırlıklı olarak veri güvenliği, telif hakları, algoritmik ayrımcılık ve şirketlerin sorumluluğu etrafında yürürken artık insan zekâsını aşabilecek sistemlerin doğrudan yasaklanması Kongre'nin gündemine taşınmış durumda.Tasarı yasama sürecinde ilerlerse ABD'deki yapay zekâ şirketleri için sınırın nerede çizileceği, “süper zekânın” teknik olarak nasıl ölçüleceği ve Washington'ın diğer ülkelerle nasıl bir uluslararası rejim kurabileceği tartışmanın merkezinde olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bmgkde-yapay-zeka-alarmi-insanligin-onundeki-iki-risk-1108988617.html

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