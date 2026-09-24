https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kartalda-d-100-kenarinda-erkek-cesedi-bulundu-1109017537.html
Kartal'da D-100 kenarında erkek cesedi bulundu
Kartal'da D-100 kenarında erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Kartal ilçesinde D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T20:41+0300
2026-09-24T20:41+0300
2026-09-24T20:41+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kartal
yenimahalle
ceset
ceset torbası
ölüm riski
ölüm nedeni
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Soğanlık Yenimahalle'de yol kenarındaki yeşil alanda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kimliğinin Şehmus Ç. olduğu tespit edilen kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avcilarda-bir-insaatta-erkek-cesedi-bulundu-1108633740.html
türki̇ye
i̇stanbul
yenimahalle
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i̇stanbul, kartal, yenimahalle, ceset, ceset torbası, ölüm riski, ölüm nedeni
i̇stanbul, kartal, yenimahalle, ceset, ceset torbası, ölüm riski, ölüm nedeni
Kartal'da D-100 kenarında erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Kartal ilçesinde D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu.
Soğanlık Yenimahalle'de yol kenarındaki yeşil alanda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimliğinin Şehmus Ç. olduğu tespit edilen kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.