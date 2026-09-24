https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kartalda-d-100-kenarinda-erkek-cesedi-bulundu-1109017537.html

Kartal'da D-100 kenarında erkek cesedi bulundu

Kartal'da D-100 kenarında erkek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kartal ilçesinde D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T20:41+0300

2026-09-24T20:41+0300

2026-09-24T20:41+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kartal

yenimahalle

ceset

ceset torbası

ölüm riski

ölüm nedeni

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Soğanlık Yenimahalle'de yol kenarındaki yeşil alanda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kimliğinin Şehmus Ç. olduğu tespit edilen kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avcilarda-bir-insaatta-erkek-cesedi-bulundu-1108633740.html

türki̇ye

i̇stanbul

yenimahalle

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, kartal, yenimahalle, ceset, ceset torbası, ölüm riski, ölüm nedeni