https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avcilarda-bir-insaatta-erkek-cesedi-bulundu-1108633740.html

Avcılar'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu

Avcılar'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, inşaatı tamamlanmadan terk edilen bir binada erkek cesedi bulundu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T17:17+0300

2026-09-09T17:17+0300

2026-09-09T17:17+0300

türki̇ye

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Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta inşaatı yarım bırakılan 7 katlı bir binadan çevreye kötü koku yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan ekipler, hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Yapılan incelemede cesedin Dursun Y'ye ait olduğu tespit edildi. Dursun Y'nin yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı öne sürüldü.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html

türki̇ye

avcılar

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Sputnik Türkiye

ceset, ceset torbası, ölü, ölü sayısı, ölü bulundu, koku, polis, polis memuru, avcılar