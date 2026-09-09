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Avcılar'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
Avcılar'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, inşaatı tamamlanmadan terk edilen bir binada erkek cesedi bulundu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:17+0300
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türki̇ye
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Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta inşaatı yarım bırakılan 7 katlı bir binadan çevreye kötü koku yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan ekipler, hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Yapılan incelemede cesedin Dursun Y'ye ait olduğu tespit edildi. Dursun Y'nin yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı öne sürüldü.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html
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ceset, ceset torbası, ölü, ölü sayısı, ölü bulundu, koku, polis, polis memuru, avcılar
ceset, ceset torbası, ölü, ölü sayısı, ölü bulundu, koku, polis, polis memuru, avcılar

Avcılar'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu

17:17 09.09.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, inşaatı tamamlanmadan terk edilen bir binada erkek cesedi bulundu.
Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta inşaatı yarım bırakılan 7 katlı bir binadan çevreye kötü koku yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan ekipler, hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Dursun Y'ye ait olduğu tespit edildi. Dursun Y'nin yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı öne sürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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