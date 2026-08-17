https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yaklasik-10-yildir-derin-dondurucuda-oldugu-belirlenmisti-parcalanmis-cesetle-ilgili-13-supheli-1108063698.html

Yaklaşık 10 yıldır derin dondurucuda olduğu belirlenmişti: Parçalanmış cesetle ilgili 13 şüpheli tutuklandı

Yaklaşık 10 yıldır derin dondurucuda olduğu belirlenmişti: Parçalanmış cesetle ilgili 13 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de 2025 yılında bir apartman dairesindeki buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T22:53+0300

2026-08-17T22:53+0300

2026-08-17T22:54+0300

türki̇ye

adli tıp kurumu

ankara

kırıkkale

buzdolabı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108063839_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_852c4f3aafbbe2d52919a20243bf8cb1.jpg

Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemi altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.M.T, savcılıktan salıverildi.Şüphelilerden 13'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ş, N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.Daha sonra yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar neticesinde derin dondurucu içerisinde yaklaşık 10 yıldır muhafaza edildiği değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış cesede ilişkin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çalışma yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlenmişti.Hüseyin Okumuşoğlu'nun 2014'te kaybolmasından yaklaşık 12 yıl sonra, 14 Ağustos'ta Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/mit-gorevlisi-gibi-davranip-dolandirdilar-3-supheli-tutuklandi-1108061605.html

türki̇ye

ankara

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adli tıp kurumu, ankara, kırıkkale, buzdolabı