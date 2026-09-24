https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kanada-basbakani-carneyden-abd-ile-ilgili-dikkat-ceken-aciklama-muhtemel-bir-askeri-isgale-karsi-1109008292.html
Kanada Başbakanı Carney’den ABD ile ilgili dikkat çeken açıklama: ‘Muhtemel bir askeri işgale karşı hazırlık yaptık’
Kanada Başbakanı Carney’den ABD ile ilgili dikkat çeken açıklama: ‘Muhtemel bir askeri işgale karşı hazırlık yaptık’
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini ‘51. eyalet’ yapma yönündeki söylemleri ve artan gerilimin ardından, Ottawa yönetiminin son... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD basınına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında son dönemde tırmanan gerilime ve Washington yönetiminin askeri tehdit olasılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Başbakan Carney, Washington'ın Kanada'yı ABD'ye dahil etme söylemlerinin Ottawa’da ne derecede ciddiye alındığına ilişkin soruya yanıt olarak, hükümetinin ABD tarafından gelebilecek olası bir askeri müdahale perspektifini detaylıca incelediğini kaydetti.Söz konusu hazırlıkların risk yönetimi kapsamında ele alındığını belirten Carney, "Benim konumumdaki bir yetkilinin görevi, bu tür 'siyah kuğu' senaryolarını hesaba katmak. Bu temel senaryomuz olmasa da böyle bir olasılığa karşı hazırlık yapmamak sorumsuzluk olurdu" ifadelerini kullandı.Savunma ve teknolojide ABD bağımlılığı azaltılıyorCarney, muhtemel senaryolara yönelik yürütülen çalışmaların Kanada'yı ABD'ye olan bağımlılığını köklü biçimde azaltmaya yönelttiğini vurguladı.Bu kapsamda Ottawa yönetiminin;Ticaret savaşları ve müttefiklik hattında krizİki müttefik arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik gerekçeleri ve uyuşturucu kaçakçılığını öne sürerek Kanada ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasıyla 2025 yılında gergin bir sürece girmişti. Kanada'nın misilleme tedbirlerinin ardından Washington yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.Son olarak yürütülen ticaret müzakerelerinin de ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in tutumu nedeniyle son anda sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Başkan Trump'ın daha önce Kanada'nın yanı sıra Grönland ve Venezüella'yı da ABD sınırlarına dahil etme yönündeki açıklamaları uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abdden-dizel-ihracatina-90-gunluk-yasak-hazirligi-yakit-fiyatlari-rekor-kiriyor-1109007320.html
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kanada, mark carney, abd, donald trump, elon musk, f-35
Kanada Başbakanı Carney’den ABD ile ilgili dikkat çeken açıklama: ‘Muhtemel bir askeri işgale karşı hazırlık yaptık’
14:41 24.09.2026 (güncellendi: 14:42 24.09.2026)
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini ‘51. eyalet’ yapma yönündeki söylemleri ve artan gerilimin ardından, Ottawa yönetiminin son bir yıldır ABD kaynaklı olası bir askeri işgal senaryosuna karşı savunma planları üzerinde çalıştığını belirtti.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD basınına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında son dönemde tırmanan gerilime ve Washington yönetiminin askeri tehdit olasılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Carney, Washington'ın Kanada'yı ABD'ye dahil etme söylemlerinin Ottawa’da ne derecede ciddiye alındığına ilişkin soruya yanıt olarak, hükümetinin ABD tarafından gelebilecek olası bir askeri müdahale perspektifini detaylıca incelediğini kaydetti.
Söz konusu hazırlıkların risk yönetimi kapsamında ele alındığını belirten Carney, "Benim konumumdaki bir yetkilinin görevi, bu tür 'siyah kuğu' senaryolarını hesaba katmak. Bu temel senaryomuz olmasa da böyle bir olasılığa karşı hazırlık yapmamak sorumsuzluk olurdu" ifadelerini kullandı.
Savunma ve teknolojide ABD bağımlılığı azaltılıyor
Carney, muhtemel senaryolara yönelik yürütülen çalışmaların Kanada'yı ABD'ye olan bağımlılığını köklü biçimde azaltmaya yönelttiğini vurguladı.
Bu kapsamda Ottawa yönetiminin;
Elon Musk’a ait Starlink
uydu iletişim sisteminin kullanımını tamamen sonlandırmayı planladığı,
Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak amacıyla ABD menşeili 88 adet F-35
savaş uçağı tedarik sözleşmesini gözden geçirdiği ve İsveç yapımı Saab Gripen
gibi Avrupalı alternatiflere yöneldiği bildirildi.
Ticaret savaşları ve müttefiklik hattında kriz
İki müttefik arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik gerekçeleri ve uyuşturucu kaçakçılığını öne sürerek Kanada ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasıyla 2025 yılında gergin bir sürece girmişti. Kanada'nın misilleme tedbirlerinin ardından Washington yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.
Son olarak yürütülen ticaret müzakerelerinin de ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in tutumu nedeniyle son anda sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Başkan Trump'ın daha önce Kanada'nın yanı sıra Grönland ve Venezüella'yı da ABD sınırlarına dahil etme yönündeki açıklamaları uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.