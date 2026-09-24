https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kanada-basbakani-carneyden-abd-ile-ilgili-dikkat-ceken-aciklama-muhtemel-bir-askeri-isgale-karsi-1109008292.html

Kanada Başbakanı Carney’den ABD ile ilgili dikkat çeken açıklama: ‘Muhtemel bir askeri işgale karşı hazırlık yaptık’

Kanada Başbakanı Carney’den ABD ile ilgili dikkat çeken açıklama: ‘Muhtemel bir askeri işgale karşı hazırlık yaptık’

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini ‘51. eyalet’ yapma yönündeki söylemleri ve artan gerilimin ardından, Ottawa yönetiminin son... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:41+0300

2026-09-24T14:41+0300

2026-09-24T14:42+0300

dünya

kanada

mark carney

abd

donald trump

elon musk

f-35

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103987802_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7a0e144d455ef22e299ce353050161fc.jpg

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD basınına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında son dönemde tırmanan gerilime ve Washington yönetiminin askeri tehdit olasılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Başbakan Carney, Washington'ın Kanada'yı ABD'ye dahil etme söylemlerinin Ottawa’da ne derecede ciddiye alındığına ilişkin soruya yanıt olarak, hükümetinin ABD tarafından gelebilecek olası bir askeri müdahale perspektifini detaylıca incelediğini kaydetti.Söz konusu hazırlıkların risk yönetimi kapsamında ele alındığını belirten Carney, "Benim konumumdaki bir yetkilinin görevi, bu tür 'siyah kuğu' senaryolarını hesaba katmak. Bu temel senaryomuz olmasa da böyle bir olasılığa karşı hazırlık yapmamak sorumsuzluk olurdu" ifadelerini kullandı.Savunma ve teknolojide ABD bağımlılığı azaltılıyorCarney, muhtemel senaryolara yönelik yürütülen çalışmaların Kanada'yı ABD'ye olan bağımlılığını köklü biçimde azaltmaya yönelttiğini vurguladı.Bu kapsamda Ottawa yönetiminin;Ticaret savaşları ve müttefiklik hattında krizİki müttefik arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik gerekçeleri ve uyuşturucu kaçakçılığını öne sürerek Kanada ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasıyla 2025 yılında gergin bir sürece girmişti. Kanada'nın misilleme tedbirlerinin ardından Washington yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.Son olarak yürütülen ticaret müzakerelerinin de ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in tutumu nedeniyle son anda sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Başkan Trump'ın daha önce Kanada'nın yanı sıra Grönland ve Venezüella'yı da ABD sınırlarına dahil etme yönündeki açıklamaları uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abdden-dizel-ihracatina-90-gunluk-yasak-hazirligi-yakit-fiyatlari-rekor-kiriyor-1109007320.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, mark carney, abd, donald trump, elon musk, f-35