https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abdden-dizel-ihracatina-90-gunluk-yasak-hazirligi-yakit-fiyatlari-rekor-kiriyor-1109007320.html
ABD'den dizel ihracatına 90 günlük yasak hazırlığı: Yakıt fiyatları rekor kırıyor
ABD'den dizel ihracatına 90 günlük yasak hazırlığı: Yakıt fiyatları rekor kırıyor
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, ülkede rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla 90 gün süreyle dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiği bildirildi.
2026-09-24T14:16+0300
2026-09-24T14:16+0300
2026-09-24T14:16+0300
ekonomi̇
dizel yakıt
abd
semafor
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkedeki yakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından 90 günlük dizel ihracatı yasağı üzerinde çalıştığı bildirildi.Amerika merkezli kulis haberleri sitesi Semafor'un aktardığına göre Beyaz Saray, yakıt fiyatlarındaki artışa müdahale etmek amacıyla söz konusu planı değerlendiriyor. Ancak öneri, Trump yönetimindeki bazı kabine üyelerinin itirazlarıyla karşılaşıyor.Politico'nun haberine göre de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, planın uygulanmasına karşı özel görüşmelerde lobi faaliyetleri yürüttü.ABD Enerji Bakanı Chris Wright da dizel ihracatının yasaklanmasının etkili olmayacağını savundu. Wright, böyle bir adımın "son derece kaba bir araç" olduğunu ve sorunu çözmeyeceğini belirtti.İçişleri Bakanı da daha önce petrol ihracatına yönelik benzer bir yasağın enerji fiyatlarını düşürmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade etmişti.'Rafinerilerin üretimi yüzde 10 azalabilir'Trump'ın eski enerji yetkililerinden biri de dizel ihracatının yasaklanmasının ABD'nin enerji sektörüne yönelik yatırımlar açısından "korkunç bir sinyal" göndereceğini söyledi.Amerikan basınının aktardığı yatırım şirketi S&P Global'in tahminlerine göre ABD'nin dizel ihracatını tamamen durdurması halinde ülkedeki rafinerilerin üretim oranlarını ‘yüzde 10'a kadar azaltması’ söz konusu olabilir.Bunun nedeni, ABD rafinerilerinin yalnızca iç piyasaya değil, küresel pazara da üretim yapması. İhracat kanallarının kapatılması, bazı rafinerilerin üretimlerini azaltmasına yol açabilir.Bu durum, Washington'ın hedefinin aksine ABD'deki yakıt arzını artırmak yerine rafineri faaliyetlerinin gerilemesine neden olabilir.Küresel dizel fiyatları da yükselebilirİhracat yasağının bir diğer olası sonucu ise küresel dizel fiyatlarında artış.ABD, küresel yakıt piyasasında önemli bir dizel tedarikçisi konumunda bulunuyor. Dolayısıyla ABD'den yapılan ihracatın kesilmesi, özellikle ABD'den yakıt alan ülkelerde arz sıkışıklığı yaratabilir.Semafor'a göre bu durum küresel dizel fiyatlarının yükselmesine ve bunun dolaylı olarak ABD'deki tüketicileri de etkilemesine yol açabilir.
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dizel yakıt, abd, semafor, donald trump
dizel yakıt, abd, semafor, donald trump
ABD'den dizel ihracatına 90 günlük yasak hazırlığı: Yakıt fiyatları rekor kırıyor
ABD yönetiminin, ülkede rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla 90 gün süreyle dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiği bildirildi. Plan, yönetim içinden de tepki çekerken uzmanlar,uyarıda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkedeki yakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından 90 günlük dizel ihracatı yasağı üzerinde çalıştığı bildirildi.
Amerika merkezli kulis haberleri sitesi Semafor'un aktardığına göre Beyaz Saray, yakıt fiyatlarındaki artışa müdahale etmek amacıyla söz konusu planı değerlendiriyor. Ancak öneri, Trump yönetimindeki bazı kabine üyelerinin itirazlarıyla karşılaşıyor.
Politico'nun haberine göre de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, planın uygulanmasına karşı özel görüşmelerde lobi faaliyetleri yürüttü.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright da dizel ihracatının yasaklanmasının etkili olmayacağını savundu. Wright, böyle bir adımın "son derece kaba bir araç" olduğunu ve sorunu çözmeyeceğini belirtti.
İçişleri Bakanı da daha önce petrol ihracatına yönelik benzer bir yasağın enerji fiyatlarını düşürmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade etmişti.
'Rafinerilerin üretimi yüzde 10 azalabilir'
Trump'ın eski enerji yetkililerinden biri de dizel ihracatının yasaklanmasının ABD'nin enerji sektörüne yönelik yatırımlar açısından "korkunç bir sinyal" göndereceğini söyledi.
Amerikan basınının aktardığı yatırım şirketi S&P Global'in tahminlerine göre ABD'nin dizel ihracatını tamamen durdurması halinde ülkedeki rafinerilerin üretim oranlarını ‘yüzde 10'a kadar azaltması’ söz konusu olabilir.
Bunun nedeni, ABD rafinerilerinin yalnızca iç piyasaya değil, küresel pazara da üretim yapması. İhracat kanallarının kapatılması, bazı rafinerilerin üretimlerini azaltmasına yol açabilir.
Bu durum, Washington'ın hedefinin aksine ABD'deki yakıt arzını artırmak yerine rafineri faaliyetlerinin gerilemesine neden olabilir.
Küresel dizel fiyatları da yükselebilir
İhracat yasağının bir diğer olası sonucu ise küresel dizel fiyatlarında artış.
ABD, küresel yakıt piyasasında önemli bir dizel tedarikçisi konumunda bulunuyor. Dolayısıyla ABD'den yapılan ihracatın kesilmesi, özellikle ABD'den yakıt alan ülkelerde arz sıkışıklığı yaratabilir.
Semafor'a göre bu durum küresel dizel fiyatlarının yükselmesine ve bunun dolaylı olarak ABD'deki tüketicileri de etkilemesine yol açabilir.