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Kamu görevlileriyle montajlı görseller paylaşan şüpheli tutuklandı
Kamu görevlileriyle montajlı görseller paylaşan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada yapay zeka teknolojisi kullanılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le montajlanmış görseller paylaşan Mehmet Ç... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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akın gürlek
mehmet ç.
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
yapay zeka
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Ankara'da ikamet eden Mehmet Ç. isimli şüphelinin WhatsApp durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği belirlendi.Paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisi ve bu kişiler nezdinde hatırı bulunduğu yönünde izlenim oluşturduğu tespit edilen şüphelinin, 'nüfuz ticareti' ve 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma' suçlarını işlediği değerlendirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki adresinde gözaltına alınan Mehmet Ç'nin daha önce 4 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dolandiricilar-da-okula-dondu-tuzaga-dusmemek-icin-iste-yapilmasi-gerekenler-1108910421.html
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akın gürlek, mehmet ç., recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, yapay zeka
akın gürlek, mehmet ç., recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, yapay zeka

Kamu görevlileriyle montajlı görseller paylaşan şüpheli tutuklandı

00:00 24.09.2026 (güncellendi: 00:35 24.09.2026)
© AAUyuşturucu tutuklama
Uyuşturucu tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA
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Sosyal medyada yapay zeka teknolojisi kullanılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le montajlanmış görseller paylaşan Mehmet Ç. tutuklandı.
Ankara'da ikamet eden Mehmet Ç. isimli şüphelinin WhatsApp durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği belirlendi.
Paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisi ve bu kişiler nezdinde hatırı bulunduğu yönünde izlenim oluşturduğu tespit edilen şüphelinin, 'nüfuz ticareti' ve 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma' suçlarını işlediği değerlendirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki adresinde gözaltına alınan Mehmet Ç'nin daha önce 4 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İncel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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