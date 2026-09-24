https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/kamu-gorevlileriyle-montajli-gorseller-paylasan-supheli-tutuklandi-1108984962.html

Kamu görevlileriyle montajlı görseller paylaşan şüpheli tutuklandı

Kamu görevlileriyle montajlı görseller paylaşan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yapay zeka teknolojisi kullanılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le montajlanmış görseller paylaşan Mehmet Ç... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T00:00+0300

2026-09-24T00:00+0300

2026-09-24T00:35+0300

türki̇ye

akın gürlek

mehmet ç.

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

yapay zeka

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Ankara'da ikamet eden Mehmet Ç. isimli şüphelinin WhatsApp durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği belirlendi.Paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisi ve bu kişiler nezdinde hatırı bulunduğu yönünde izlenim oluşturduğu tespit edilen şüphelinin, 'nüfuz ticareti' ve 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma' suçlarını işlediği değerlendirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki adresinde gözaltına alınan Mehmet Ç'nin daha önce 4 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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akın gürlek, mehmet ç., recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, yapay zeka