https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/istanbulun-yani-basinda-kar-surprizi-1109003141.html

İstanbul’un yanı başında kar sürprizi

İstanbul’un yanı başında kar sürprizi

Sputnik Türkiye

Bolu’nun yüksek kesimlerinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde etkili olan hafif kar yağışı... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T13:34+0300

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türki̇ye

kar yağışı

bolu

kartalkaya

aladağ

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Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.Sağanak gece saatlerinde kara dönüştüBolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kara dönüştü.Özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü oluşturdu.Kar yağışı kameraya yansıdıGece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.Beyaz örtü sabah eridiGece boyunca bölgede ince bir örtü oluşturan kar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eridi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depremi-sonrasi-bozova-fayi-neden-gundemde-kac-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1108998092.html

türki̇ye

bolu

kartalkaya

aladağ

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kar yağışı, bolu, kartalkaya, aladağ