https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/istanbulun-yani-basinda-kar-surprizi-1109003141.html
İstanbul’un yanı başında kar sürprizi
İstanbul’un yanı başında kar sürprizi
Sputnik Türkiye
Bolu’nun yüksek kesimlerinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde etkili olan hafif kar yağışı... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T13:34+0300
2026-09-24T13:34+0300
2026-09-24T13:34+0300
türki̇ye
kar yağışı
bolu
kartalkaya
aladağ
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Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.Sağanak gece saatlerinde kara dönüştüBolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kara dönüştü.Özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü oluşturdu.Kar yağışı kameraya yansıdıGece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.Beyaz örtü sabah eridiGece boyunca bölgede ince bir örtü oluşturan kar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eridi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depremi-sonrasi-bozova-fayi-neden-gundemde-kac-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1108998092.html
türki̇ye
bolu
kartalkaya
aladağ
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kar yağışı, bolu, kartalkaya, aladağ
kar yağışı, bolu, kartalkaya, aladağ
İstanbul’un yanı başında kar sürprizi
Bolu’nun yüksek kesimlerinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde etkili olan hafif kar yağışı, ince beyaz örtü oluşturdu.
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Sağanak gece saatlerinde kara dönüştü
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kara dönüştü.
Özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışı kameraya yansıdı
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.
Gece boyunca bölgede ince bir örtü oluşturan kar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eridi.