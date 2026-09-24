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İstanbul’un yanı başında kar sürprizi
İstanbul’un yanı başında kar sürprizi
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Bolu’nun yüksek kesimlerinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde etkili olan hafif kar yağışı... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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bolu
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Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.Sağanak gece saatlerinde kara dönüştüBolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kara dönüştü.Özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü oluşturdu.Kar yağışı kameraya yansıdıGece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.Beyaz örtü sabah eridiGece boyunca bölgede ince bir örtü oluşturan kar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eridi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depremi-sonrasi-bozova-fayi-neden-gundemde-kac-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1108998092.html
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bolu
kartalkaya
aladağ
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kar yağışı, bolu, kartalkaya, aladağ
kar yağışı, bolu, kartalkaya, aladağ

İstanbul’un yanı başında kar sürprizi

13:34 24.09.2026
İstanbul’un yanı başında kar sürprizi
İstanbul’un yanı başında kar sürprizi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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Bolu’nun yüksek kesimlerinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde etkili olan hafif kar yağışı, ince beyaz örtü oluşturdu.
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Sağanak gece saatlerinde kara dönüştü

Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kara dönüştü.
Özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışı kameraya yansıdı

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.

Beyaz örtü sabah eridi

Gece boyunca bölgede ince bir örtü oluşturan kar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eridi.
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