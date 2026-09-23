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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/baeden-iran-bankasina--finansal-islem-kisitlamasi-1108984563.html
BAE’den İran bankasına finansal işlem kısıtlaması
BAE’den İran bankasına finansal işlem kısıtlaması
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İran merkezli Bank Melli Iran’ın ülkedeki şubelerinin İran ile gerçekleştireceği finansal işlemlere kısıtlama... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T23:11+0300
2026-09-23T23:11+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İranlı Bank Melli Iran bankasının BAE’deki şubelerine kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/arakciden-ab-ve-natoya-abd-ve-israil-uyarisi-zorbalara-yalvarip-yakarmak-hicbir-zaman-yetmez-1108978430.html
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i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), bank melli
i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), bank melli

BAE’den İran bankasına finansal işlem kısıtlaması

23:11 23.09.2026
© REUTERS Nathan HowardWashington'da İran bayrağı
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© REUTERS Nathan Howard
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Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İran merkezli Bank Melli Iran’ın ülkedeki şubelerinin İran ile gerçekleştireceği finansal işlemlere kısıtlama getirdi. Kararın, bankanın BAE mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle alındığı bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İranlı Bank Melli Iran bankasının BAE’deki şubelerine kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“BAE’de faaliyet gösteren Bank Melli Iran’ın tüm şubelerinin, ticaret finansmanı ve para transferleri dahil olmak üzere İran’a ve İran’dan herhangi bir finansal işlem gerçekleştirmesinin yasaklanmasına karar verildi”
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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