https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/455-bin-yatirimciyi-ilgilendiren-karar-bakan-simsek-toplanti-yapacak-1108991386.html

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar: Bakan Şimşek toplantı yapacak

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar: Bakan Şimşek toplantı yapacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T09:08+0300

2026-09-24T09:08+0300

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ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

türkiye

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455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren ve tasfiye kararı verilen 131 fona ilişkin yeni kararlar alınması bekleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirilecek.1 trilyon liraya yakın varlığın bulunduğu fonlarda tasfiye süreci devam ediyor.

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mehmet şimşek, hazine, türkiye