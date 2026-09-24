https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/455-bin-yatirimciyi-ilgilendiren-karar-bakan-simsek-toplanti-yapacak-1108991386.html
455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar: Bakan Şimşek toplantı yapacak
455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar: Bakan Şimşek toplantı yapacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T09:08+0300
2026-09-24T09:08+0300
2026-09-24T10:20+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
türkiye
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455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren ve tasfiye kararı verilen 131 fona ilişkin yeni kararlar alınması bekleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirilecek.1 trilyon liraya yakın varlığın bulunduğu fonlarda tasfiye süreci devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/altina-faiz-duvari-piyasa-yeni-artislari-fiyatliyor-1108987904.html
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mehmet şimşek, hazine, türkiye
mehmet şimşek, hazine, türkiye
455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar: Bakan Şimşek toplantı yapacak
09:08 24.09.2026 (güncellendi: 10:20 24.09.2026)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.
455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren ve tasfiye kararı verilen 131 fona ilişkin yeni kararlar alınması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, fon yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirilecek.
1 trilyon liraya yakın varlığın bulunduğu fonlarda tasfiye süreci devam ediyor.