https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/gronland-abdnin-askeri-varligi-acisindan-neden-kritik-trumpin-arktik-stratejisinin-arkasinda-ne-var-1108994541.html

Grönland, ABD'nin askeri varlığı açısından neden kritik? Trump’ın Arktik stratejisinin arkasında ne var?

Grönland, ABD'nin askeri varlığı açısından neden kritik? Trump’ın Arktik stratejisinin arkasında ne var?

Sputnik Türkiye

ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki anlaşma, adanın egemenliği ve Arktik’teki güvenlik dengelerini gündeme taşıdı. Gazeteci Çağlar Tekin’e göre ABD... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T11:57+0300

2026-09-24T11:57+0300

2026-09-24T11:57+0300

görüş

abd

elon musk

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abd

arktik

nato

danimarka

donald trump

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ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan üçlü anlaşma, Arktik bölgesindeki güvenlik dengelerini ve Grönland'ın geleceğini yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin adadaki askeri varlığını genişletmesini öngören anlaşma, savunma tesislerine ilişkin sözleşmelerden Grönland'ın olası bağımsızlığı halinde NATO üyeliğinin sürdürülmesine kadar çeşitli düzenlemeler içeriyor. Gazeteci Çağlar Tekin, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, Grönland'ın ABD açısından askeri, ekonomik ve jeopolitik önemine dikkat çekti. Tekin, Washington'ın adayı hem bir savunma ve saldırı üssü hem de enerji ve maden kaynakları bakımından değerlendirilen stratejik bir alan olarak gördüğünü belirtti.‘Grönland, petrol ve maden için gözü dönmüş kapitalist barbarlığın eline düşen bir nokta gibi’Grönland'ın birden fazla başlıkta kritik bir konuma sahip olduğunu belirten Gazeteci Çağlar Tekin, adanın coğrafi açıdan hem ticaret hem de güvenlik alanında önemli bir yerde bulunduğunu ifade etti:ABD'nin Grönland anlaşmasıyla hedeflediği stratejik avantajlar neler?ABD'nin Danimarka'nın egemenliğini kabul etmesini, adadaki askeri ve siyasi nüfuzunu sürdürürken yönetim maliyetlerini üstlenmemesi şeklinde değerlendiren Tekin, Washington'ın bu denklemde NATO üzerinden kurduğu ilişkilere güvendiğini savundu:‘Yoksunluk yaşadığı nadir toprak elementleri, petrol gibi başlıklar ABD'nin ağzını sulandırıyor’Tekin'e göre ABD'nin Grönland'a yönelik yaklaşımında askeri üstünlük, petrol ve doğal gaz gibi yer altı kaynakları ile nadir toprak elementlerine erişim öne çıkıyor:Grönland bağımsız olabilir mi? NATO üyeliği nasıl şekillenebilir?Grönland'ın mevcut koşullar altında bağımsızlık kazanmasının pek mümkün görünmediğini belirten Tekin, olası bağımsızlık senaryolarını ise farklı ihtimaller üzerinden değerlendirdi:“Grönland’ın mevcut koşullar altında bağımsızlık kazanması pek mümkün değil. Ama bir fantazi sahibi olacaksak; ABD, Grönland’ın bağımsızlaşarak kendisinin daha rahat kontrol ettiği bir "ülke" olmasını isteyebilir veya ABD'nin gücünün daha az hale geldiği bir dönemde Çin bir bağımsızlık talebi örgütleyerek buna destek verebilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-gronland-anlasmasi-askeri-us-sozlesmelerinde-abd-belirleyici-olacak-1108953169.html

grönland

abd

arktik

danimarka

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abd, elon musk, grönland, abd, arktik, nato, danimarka, donald trump