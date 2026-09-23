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ABD-Grönland anlaşması: 'Askeri üs sözleşmelerinde ABD belirleyici olacak'
ABD-Grönland anlaşması: 'Askeri üs sözleşmelerinde ABD belirleyici olacak'
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ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan üçlü anlaşma, Grönland'daki askeri tesislere yönelik sözleşmelerden adanın olası bağımsızlığı halinde NATO... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T00:58+0300
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ABD, Danimarka ve Grönland arasında Arktik güvenliğine ilişkin anlaşma metnine göre, ABD, Grönland'daki askeri üslerin inşasıyla ilgili mal, hizmet ve proje desteği tedarikine ilişkin sözleşmeleri tek taraflı olarak verecek.Anlaşmada şu ifadeler yer alıyor: 'Grönland bağımsız olursa NATO'da kalacak'Beyaz Saray tarafından açıklanan üçlü anlaşmaya göre, Grönland'ın Danimarka'dan ayrılması durumunda NATO'da kalması ve ABD'ye karşı savunma yükümlülüklerini tam olarak üstlenmesi gerekecek.Belgede şu ifadeler yer aldı:ABD ile savunma anlaşmasındaki yükümlülükler devam edecekAnlaşmada ayrıca, bağımsız bir Grönland'ın egemenliğinin başladığı ilk günden itibaren Danimarka'nın mevcut hak ve yükümlülüklerini üstlenmesi şartı getiriliyor.Bu yükümlülüklerin, ABD ile Danimarka arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşmasından doğan sorumlulukları da kapsayacağı belirtiliyor.Buna göre bağımsız Grönland, anlaşma kapsamında Danimarka'nın sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükleri koşulsuz olarak devralmakla yükümlü olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-danimarka-ve-gronland-liderleriyle-anlasma-imzaladi-abdnin-askeri-varligi-genisleyecek-1108946358.html
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abd, grönland, danimarka, anlaşma
abd, grönland, danimarka, anlaşma

ABD-Grönland anlaşması: 'Askeri üs sözleşmelerinde ABD belirleyici olacak'

00:58 23.09.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaNuuk, Grönland
Nuuk, Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan üçlü anlaşma, Grönland'daki askeri tesislere yönelik sözleşmelerden adanın olası bağımsızlığı halinde NATO üyeliğine kadar önemli düzenlemeler içeriyor. Anlaşmaya göre ABD, Grönland'daki savunma alanlarının inşası ve işletilmesine ilişkin sözleşmeleri tek taraflı olarak verebilecek.
ABD, Danimarka ve Grönland arasında Arktik güvenliğine ilişkin anlaşma metnine göre, ABD, Grönland'daki askeri üslerin inşasıyla ilgili mal, hizmet ve proje desteği tedarikine ilişkin sözleşmeleri tek taraflı olarak verecek.
Anlaşmada şu ifadeler yer alıyor:

ABD, Grönland'daki Savunma Alanlarının kurulması, bakımı ve servisiyle ilgili mal ve hizmetlere ilişkin tüm sözleşmeleri, inşaat ve söküm projeleri de dahil olmak üzere, mümkün olan en geniş ölçüde Grönlandlı kaynaklara verecektir; bu karar alınırken söz konusu kaynakların sözleşmeleri yerine getirme yetenekleri ve fizibilitesi dikkate alınacaktır.

'Grönland bağımsız olursa NATO'da kalacak'

Beyaz Saray tarafından açıklanan üçlü anlaşmaya göre, Grönland'ın Danimarka'dan ayrılması durumunda NATO'da kalması ve ABD'ye karşı savunma yükümlülüklerini tam olarak üstlenmesi gerekecek.
Belgede şu ifadeler yer aldı:

Grönland'ın bağımsız olmak için kendi kaderini tayin hakkını kullanması durumunda, Danimarka Krallığı Hükümeti ve Grönland Hükümeti birlikte, bağımsız Grönland devletinin gerekirse üye olmak için başvuruda bulunmak da dahil olmak üzere NATO'da kalmayı kabul etmesini sağlayacaktır

ABD ile savunma anlaşmasındaki yükümlülükler devam edecek

Anlaşmada ayrıca, bağımsız bir Grönland'ın egemenliğinin başladığı ilk günden itibaren Danimarka'nın mevcut hak ve yükümlülüklerini üstlenmesi şartı getiriliyor.
Bu yükümlülüklerin, ABD ile Danimarka arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşmasından doğan sorumlulukları da kapsayacağı belirtiliyor.
Buna göre bağımsız Grönland, anlaşma kapsamında Danimarka'nın sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükleri koşulsuz olarak devralmakla yükümlü olacak.
Donald Trump, Mette Frederiksen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
DÜNYA
Trump, Danimarka ve Grönland liderleriyle anlaşma imzaladı: ABD'nin askeri varlığı genişleyecek
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