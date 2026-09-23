https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-gronland-anlasmasi-askeri-us-sozlesmelerinde-abd-belirleyici-olacak-1108953169.html

ABD-Grönland anlaşması: 'Askeri üs sözleşmelerinde ABD belirleyici olacak'

ABD-Grönland anlaşması: 'Askeri üs sözleşmelerinde ABD belirleyici olacak'

Sputnik Türkiye

ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan üçlü anlaşma, Grönland'daki askeri tesislere yönelik sözleşmelerden adanın olası bağımsızlığı halinde NATO... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T00:58+0300

2026-09-23T00:58+0300

2026-09-23T00:58+0300

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danimarka

anlaşma

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ABD, Danimarka ve Grönland arasında Arktik güvenliğine ilişkin anlaşma metnine göre, ABD, Grönland'daki askeri üslerin inşasıyla ilgili mal, hizmet ve proje desteği tedarikine ilişkin sözleşmeleri tek taraflı olarak verecek.Anlaşmada şu ifadeler yer alıyor: 'Grönland bağımsız olursa NATO'da kalacak'Beyaz Saray tarafından açıklanan üçlü anlaşmaya göre, Grönland'ın Danimarka'dan ayrılması durumunda NATO'da kalması ve ABD'ye karşı savunma yükümlülüklerini tam olarak üstlenmesi gerekecek.Belgede şu ifadeler yer aldı:ABD ile savunma anlaşmasındaki yükümlülükler devam edecekAnlaşmada ayrıca, bağımsız bir Grönland'ın egemenliğinin başladığı ilk günden itibaren Danimarka'nın mevcut hak ve yükümlülüklerini üstlenmesi şartı getiriliyor.Bu yükümlülüklerin, ABD ile Danimarka arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşmasından doğan sorumlulukları da kapsayacağı belirtiliyor.Buna göre bağımsız Grönland, anlaşma kapsamında Danimarka'nın sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükleri koşulsuz olarak devralmakla yükümlü olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-danimarka-ve-gronland-liderleriyle-anlasma-imzaladi-abdnin-askeri-varligi-genisleyecek-1108946358.html

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