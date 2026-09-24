https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-hesaplardaki-milyonlarca-lira-donduruldu-1109001434.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Hesaplardaki milyonlarca lira donduruldu
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Hesaplardaki milyonlarca lira donduruldu
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira donduruldu. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T12:44+0300
2026-09-24T12:44+0300
2026-09-24T12:44+0300
ekonomi̇
fon
soruşturma
masak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı ve fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira donduruldu.El konulan paraların tutarı 750 milyon liraya ulaştıHürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/muhammed-yariza-ait-araclara-el-konuldu-1108999236.html
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fon, soruşturma, masak
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Hesaplardaki milyonlarca lira donduruldu
Fon soruşturması kapsamında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı ve fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira donduruldu.
El konulan paraların tutarı 750 milyon liraya ulaştı
Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu.
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.