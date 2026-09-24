https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasi-3-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109012750.html
Fon soruşturması: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T17:12+0300
2026-09-24T17:12+0300
2026-09-24T17:12+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Şüphelilerden Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal ve Erhan Kilimci'nin savcılık ifadeleri tamamlandı. 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Diğer 18 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-hesaplardaki-milyonlarca-lira-donduruldu-1109001434.html
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fon, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, borsa i̇stanbul, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
fon, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, borsa i̇stanbul, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
Fon soruşturması: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerden Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal ve Erhan Kilimci'nin savcılık ifadeleri tamamlandı. 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 18 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.