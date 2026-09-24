Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasi-2-ozel-jet-ve-1-luks-yata-el-konuldu-1109016848.html
Fon soruşturması: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturması: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, piyasa değeri toplam yaklaşık 1 milyar 8 milyon... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T19:16+0300
2026-09-24T19:16+0300
türki̇ye
bombardier
pusula
türkiye
fon
borsa
borsa i̇stanbul
menkul kıymetler ve borsa komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109016680_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_6b2fb35c0ce61cd785c79af468e8f885.jpg
Fon soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jet ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen 'LORETA' isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yatın mal varlığına el konuldu.El konulan 2 özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasi-3-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109012750.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109016680_36:0:585:412_1920x0_80_0_0_ad407ec729150ca3e2b59f6a2e60c6c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bombardier, pusula, türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
bombardier, pusula, türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul, menkul kıymetler ve borsa komisyonu

Fon soruşturması: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu

19:16 24.09.2026
© AP PhotoÖzel jet
Özel jet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AP Photo
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, piyasa değeri toplam yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu.
Fon soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jet ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen 'LORETA' isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yatın mal varlığına el konuldu.
El konulan 2 özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturması: 13 şüpheli hakkında tutuklama talebi
17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала