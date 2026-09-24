https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasi-2-ozel-jet-ve-1-luks-yata-el-konuldu-1109016848.html
Fon soruşturması: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturması: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, piyasa değeri toplam yaklaşık 1 milyar 8 milyon... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fon soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jet ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen 'LORETA' isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yatın mal varlığına el konuldu.El konulan 2 özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/fon-sorusturmasi-3-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109012750.html
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bombardier, pusula, türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
bombardier, pusula, türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul, menkul kıymetler ve borsa komisyonu
Fon soruşturması: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, piyasa değeri toplam yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu.
Fon soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jet ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen 'LORETA' isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yatın mal varlığına el konuldu.
El konulan 2 özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.