Fon krizinin Borsa İstanbul’a faturası ne oldu?

“Herkes fon krizini, ortaya çıkan mağduriyetleri ve fonlarda hapsolan parayı konuşuyor. Ancak krizin asıl artçı sarsıntıları Borsa İstanbul’da görülmeye başlandı. Borsada işlem gören 600’ü aşkın hissenin yaklaşık yüzde 90’ı son bir haftadır sürekli taban seviyelerde işlem görüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesindeki verilere göre ağustos ayında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 23 trilyon liranın üzerindeydi. Eylül ayında fon krizinin başlaması ve fonlara ilişkin kararların açıklanmasının ardından hızlı satışlar yaşandı. Fonların portföyündeki hisse senetleri değer kaybetti; bu kayıp, borsada işlem gören diğer hisselere de yansıdı. Sonuçta Borsa İstanbul’un toplam değeri iki hafta içinde 20 trilyon liraya indi. Yani borsa yaklaşık 3 trilyon lira değer kaybetti.

Halka açık hisselerin toplam değeri de ağustos ayında 9,5 trilyon lirayken fon krizinin başlamasının ardından 8,5 trilyon liraya geriledi. Böylece bir hafta-on gün içinde yaklaşık 1 trilyon liralık kayıp yaşandı.

Tasfiye edilecek 131 fonda hapsolan para 20-21 milyar dolar düzeyinde. Ancak alınan kararların ve fonlardaki hisse kayıplarının borsaya yansımasıyla ortaya çıkan toplam kayıp 3-4 trilyon liraya, yani yaklaşık 25 milyar dolara ulaşıyor. Bu olağanüstü bir kayıp.

Diğer taraftan Borsa İstanbul’da yaklaşık 41 milyar dolarlık yabancı yatırım bulunduğu belirtiliyor. Güven kaybı uzun süre devam ederse yabancı portföy yatırımcılarının borsadan hızla çıkabileceği ekonomi kulislerinde konuşuluyor. Yabancı yatırımcıların portföylerini boşaltarak Türk hisse senetlerinden çıkması, olağanüstü bir döviz talebi yaratabilir ve buna paralel olarak kur artışını tetikleyebilir. Bu yöndeki değerlendirmelerin ciddi biçimde yapıldığını vurgulamak gerekiyor.”