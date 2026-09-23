https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html
Lavrov: Rusya, Ukrayna’da kalıcı barış için müzakerelere hazır
Lavrov: Rusya, Ukrayna’da kalıcı barış için müzakerelere hazır
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna konulu oturumunda Moskova’nın kalıcı ve adil bir barış için müzakerelere hazır olduğunu... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T20:52+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik (BMGK) Konseyinin Ukrayna konulu oturumunda Moskova’nın kalıcı ve adil bir barış için müzakerelere hazır olduğunu ancak görüşmeler sırasında askeri operasyonlara ara vermeyeceğini söyledi.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan noktalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rubionun-dikkatini-kiev-rejimi-ile-avrupali-destekcileri-arasindaki-yakin-koordinasyona-1108981764.html
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, abd, steve witkoff, jared kushner, moskova, vladimir zelenskiy, avrupa
sergey lavrov, rusya, ukrayna, abd, steve witkoff, jared kushner, moskova, vladimir zelenskiy, avrupa
Lavrov: Rusya, Ukrayna’da kalıcı barış için müzakerelere hazır
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna konulu oturumunda Moskova’nın kalıcı ve adil bir barış için müzakerelere hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik (BMGK) Konseyinin Ukrayna konulu oturumunda Moskova’nın kalıcı ve adil bir barış için müzakerelere hazır olduğunu ancak görüşmeler sırasında askeri operasyonlara ara vermeyeceğini söyledi.
Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan noktalar:
ABD’li yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner, son Moskova ziyaretlerinde Washington’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilgisini teyit etti.
Rusya, Ukrayna’da kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması amacıyla müzakerelere hazır.
Anchorage’daki görüşmenin ardından taraflar, geçici bir ateşkes yerine savaşı kalıcı biçimde sona erdirecek uzun vadeli bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının hedeflenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.
Rusya, hangi formatta yapılırsa yapılsın müzakereler sırasında “özel askeri operasyona” ara vermeyecek.
Moskova’nın Nazizm’e karşı mücadeledeki eski müttefiklerinin, Vladimir Zelenskiy’in “eylemlerine” göz yumması üzücü.
Avrupalı ülkeler “hileli davranmasaydı” Ukrayna, 1991 sınırları içinde kalabilirdi.