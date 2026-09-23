https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html

Lavrov: Rusya, Ukrayna’da kalıcı barış için müzakerelere hazır

Lavrov: Rusya, Ukrayna’da kalıcı barış için müzakerelere hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna konulu oturumunda Moskova’nın kalıcı ve adil bir barış için müzakerelere hazır olduğunu... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T20:52+0300

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vladimir zelenskiy

avrupa

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik (BMGK) Konseyinin Ukrayna konulu oturumunda Moskova’nın kalıcı ve adil bir barış için müzakerelere hazır olduğunu ancak görüşmeler sırasında askeri operasyonlara ara vermeyeceğini söyledi.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan noktalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rubionun-dikkatini-kiev-rejimi-ile-avrupali-destekcileri-arasindaki-yakin-koordinasyona-1108981764.html

rusya

ukrayna

moskova

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sergey lavrov, rusya, ukrayna, abd, steve witkoff, jared kushner, moskova, vladimir zelenskiy, avrupa