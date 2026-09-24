https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bodrum-bolge-liman-baskani-rusvet-alirken-sucustu-yakalandi-1108985402.html

Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. rüşvet alırken suçüstü yakalanınca gözaltına alındı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

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Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine başvuran acente sahibi T.Ş, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A'nın Rus bir iş insanına ait lüks yatın ilçeye her girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini öne sürdü.T.Ş, yatın 2026 yaz sezonunda Türkiye'ye 6 kez giriş yaptığını, bu nedenle T.A'nın toplam 12 bin euro istediğini ve işlemlerin aksamaması için ödemeyi kabul ettiğini iddia etti. Ayrıca T.A'nın geçmişte çocuğunun sünnet masraflarını kendisine ödettiğini, 2025'te ise yönlendirildiği bir tekneden aldığı 500 bin lirayı Liman Başkanlığı personeli Ö.Ç'nin evine götürerek T.A'ya teslim ettiğini ileri sürdü.Şikayet üzerine savcılık talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. Müştekinin seri numaraları belirlenen paralarla T.A'nın makam odasına girerek ödeme yaptığı sırada operasyon düzenlendi.Liman Başkanı T.A ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. gözaltına alındı.Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 sterlin, 660 dolar ve 52 bin 200 lira ele geçirildi. Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyal bulundu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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