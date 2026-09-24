https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/beyaz-sarayin-yasaga-gerekce-gosterdigi-haberin-isimsiz-kaynagi-jd-vance-cikti-konu-ise-iran-1108999376.html

Beyaz Saray'ın medya ambargosunun ardındaki 'isimsiz kaynak' Vance çıktı, konu ise İran

Beyaz Saray'ın medya ambargosunun ardındaki 'isimsiz kaynak' Vance çıktı, konu ise İran

Sputnik Türkiye

JD Vance'in, Beyaz Saray'ın "ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve yanlış bilgi yaydığını" savunarak Politico’ya erişim yasağı getirilmesine gerekçe gösterdiği haberlerden birinin anonim kaynağı olduğu ortaya çıktı.

2026-09-24T12:20+0300

2026-09-24T12:20+0300

2026-09-24T12:23+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Politico'nun yanı sıra CNN ve MS NOW'un Beyaz Saray'a erişimini engellemesinin ardından yönetim, salı günü Politico'ya yasağın gerekçelerini açıklayan bir mektup gönderdi.Hükümetin bir mahkeme dosyasına sunduğu mektupla kamuoyuna açıklanan belgede Beyaz Saray, Politico’nun bazı haberlerinin "ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve/veya yanlışlar yaydığını" savundu. Yönetim, bu kapsamda Politoco'nun yayımladığı altı haberi örnek gösterdi.Bu haberlerden biri, Haziran 2026'da ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ilişkin yayımlanan ve bir "üst düzey yönetim yetkilisi"nin anlaşmaya varılma ihtimalini yüzde 80 ila 85 olarak değerlendirdiğini aktaran haberdi.New York merkezli bağımsız yayın kuruluşu Status'un haberine göre söz konusu anonim yani 'ismini açıklamak istemeyen' kaynak, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ti. Oliver Darcy imzalı haberde Vance'in, Beyaz Saray tarafından yetkilendirilen bir arka plan görüşmesinde gazetecilere bilgi verdiği belirtildi.Basına, İran anlaşması için yüzdelik oran verdi12 Haziran'daki görüşmede kimliği açıklanmayan üst düzey yönetim yetkilisi, ABD ile İran'ın anlaşmaya "çok yaklaştığını" ve anlaşmanın imzalanma ihtimalini yüzde 80-85 olarak gördüğünü söylemişti.CBS News de aynı gün yayımladığı haberde, yetkilinin gazetecilerle düzenlenen telefon görüşmesinde anonimlik koşuluyla konuştuğunu aktarmıştı. Yetkili, anlaşmanın imzalanması konusunda "yüzde 100 değil" ancak yüzde 80-85 oranında güven duyduğunu belirtmişti.Washington Post da söz konusu görüşmede bir üst düzey Trump yönetimi yetkilisinin, tarafların anlaşmaya varma konusunda yüzde 80-85 oranında ilerleme kaydettiğini söylediğini bildirmişti.Status'un haberine göre Vance yalnızca Politico ile değil, başka medya kuruluşlarından gazetecilerin de bulunduğu bir grupla konuştu. Gazeteciler, görüşmede Vance'in kimliğini açıklamama konusunda mutabık kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trumpin-medya-yasagina-yargi-freni-karar-geri-dondu-basin-kartlari-iade-edilecek-1108993401.html

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