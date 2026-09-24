https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bakan-yusuf-tekinden-turgutludaki-silahli-saldiriya-iliskin-aciklama-saldiri-okulda-olmadi-1108995762.html

Bakan Yusuf Tekin’den Turgutlu’daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: 'Saldırı okulda olmadı'

Bakan Yusuf Tekin’den Turgutlu’daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: 'Saldırı okulda olmadı'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turgutlu’daki silahlı saldırının okulda değil, lisenin yakınında gerçekleştiğini açıkladı. Şüphelinin ilk ifadesinde akran... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T11:00+0300

2026-09-24T11:00+0300

2026-09-24T11:00+0300

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milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, olayın İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde değil, okulun yakınında gerçekleştiğini söyledi.NTV'de soruları yanıtlayan Tekin, okullarda kapsamlı güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, saldırıyı gerçekleştiren H.O.’nun evden aldığı silahla olayı gerçekleştirdiğini anlattı.Tekin, şu ifadeleri kullandı:"İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın türünden uyarı varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor."Tekin ayrıca, "Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet vb. üzerinden okumamak gerekiyor" dedi.'İlk ifade akran zorbalığı ama okula iki üç gün gitmiş'Şüpheli H.O.’nun ilk ifadesinde akran zorbalığından söz ettiğini aktaran Bakan Tekin, öğrencinin dokuzuncu sınıfa yeni kayıt yaptırdığını ve devamsızlığı nedeniyle okula yalnızca birkaç gün gittiğini belirtti.Tekin, "Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Dokuzuncu sınıfa yeni kayıt olmuş. Devamsızlığından dolayı iki ya da üç gün gitmiş" ifadelerini kullandı.Velilere sosyal medya çağrısıSosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Tekin, velilerin çocuklarının dijital ortamdaki iletişimlerini takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarında, sosyal medya platformlarında kiminle yazıştığı takip edilmeli" dedi.'Bir anne babanın bunu takip etmesi gerekir'Turgutlu’daki saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin sosyal medya platformlarındaki yazışmalarında çeşitli ipuçları bulunduğunu belirten Tekin, ailelere yönelik çağrısını şu sözlerle sürdürdü:"Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir."'Rehber öğretmenlerimiz gerekli şeyleri yapacak'Tekin, 15 Nisan’dan bu yana rehber öğretmenlerle bu konuda çalışmalar yürütüldüğünü belirterek velilerden karşılaştıkları sorunlu durumları rehber öğretmenlerle paylaşmalarını istedi."Velilerden istirhamım, bu türden bir sıkıntılı durum gördüklerinde bunları rehber öğretmenlerimizle paylaşsınlar. Öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli şeyleri yapacaklar."Okullarda kamera, turnike ve acil durum butonuTürkiye’deki okulların sosyoekonomik koşulları ve fiziki konumları dikkate alınarak bir parametre listesi oluşturulduğunu söyleyen Tekin, "Okullarımızın durumlarına göre her bir okulumuzu kategorileştirdik" dedi.Okullarda uygulanan fiziki güvenlik tedbirlerine ilişkin Tekin şu bilgileri verdi:"- Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden, bina çevresi kameralara kadar bağlantıları yapıldı. Turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, görevliler için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna tedbirler silsilesini başlattık.- Binamızın durumuna göre bahçe duvarlarının yükseltilmesinden, kapısına turnike koymamız gereken okullara kadar. Hepsi güvenlik güçlerinin tespitleri doğrultusunda aldığımız tedbirler."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rtuk-duyurdu-manisadaki-okul-saldirisina-yayin-yasagi-1108933478.html

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