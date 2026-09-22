https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rtuk-duyurdu-manisadaki-okul-saldirisina-yayin-yasagi-1108933478.html
RTÜK duyurdu: Manisa'da lisenin önündeki silahlı saldırıya yayın yasağı
RTÜK duyurdu: Manisa'da lisenin önündeki silahlı saldırıya yayın yasağı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. RTÜK, olaya ilişkin yayın yasağı... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. RTÜK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."2'si ağır, 11 yaralıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rtukten-manisadaki-silahli-saldiri-ardindan-uyari-olay-anina-ait-siddet-unsurlarinin-paylasilmamasi-1108926842.html
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RTÜK duyurdu: Manisa'da lisenin önündeki silahlı saldırıya yayın yasağı
12:41 22.09.2026 (güncellendi: 12:50 22.09.2026)
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. RTÜK, olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. RTÜK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.