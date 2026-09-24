https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bakan-kacir-duyurdu-turkiye-ay-aracini-2027nin-ilk-aylarinda-uzaya-gonderecek-1109008717.html
Bakan Kacır duyurdu: Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderecek
Bakan Kacır duyurdu: Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderecek
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğini söyledi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T16:01+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli uzay programına ilişkin önemli bir gelişmeyi de açıkladı. NASA'nın insanları yeniden Ay'a ulaştırmayı ve Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmayı amaçlayan Artemis Programı'na imza attıklarını anımsatan Bakan Kacır, "Kritik hedeflerimiz var. Uydu teknolojilerinde elde ettiğimiz kazanımları derin uzaya taşıyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin derin uzayda kendi teknolojisini kullanacağını anlatan Bakan Kacır, "Teknoloji geliştiren bir paydaş olma arzusundayız. 2027 yılının ilk aylarında ay aracımızı uzaya fırlatacağız." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/turkiyenin-ikinci-astronotu-cihangir-atasever-yurda-dondu-lunaparktaki-cocuk-gibi-heyecanliydim-1084713644.html
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mehmet fatih kacır, ay, türkiye
mehmet fatih kacır, ay, türkiye
Bakan Kacır duyurdu: Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli uzay programına ilişkin önemli bir gelişmeyi de açıkladı. NASA'nın insanları yeniden Ay'a ulaştırmayı ve Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmayı amaçlayan Artemis Programı'na imza attıklarını anımsatan Bakan Kacır, "Kritik hedeflerimiz var. Uydu teknolojilerinde elde ettiğimiz kazanımları derin uzaya taşıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin derin uzayda kendi teknolojisini kullanacağını anlatan Bakan Kacır, "Teknoloji geliştiren bir paydaş olma arzusundayız. 2027 yılının ilk aylarında ay aracımızı uzaya fırlatacağız." ifadelerini kullandı.