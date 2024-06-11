https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/turkiyenin-ikinci-astronotu-cihangir-atasever-yurda-dondu-lunaparktaki-cocuk-gibi-heyecanliydim-1084713644.html

Türkiye'nin ikinci astronotu Cihangir Atasever yurda döndü: ‘Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım’

Türkiye'nin ikinci astronotu Cihangir Atasever yurda döndü: ‘Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım’

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenledi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T12:03+0300

2024-06-11T12:03+0300

2024-06-11T12:03+0300

türkiye

tuva cihangir atasever

uzay

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

lunapark

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Toplantıda konuşan Atasever, çocukken hayalinde astronot olmak gibi bir şey bulunmadığını belirterek uzay konusunun ilerleyen yaşlarda gelişen bir hayal olduğunu vurguladı.Atasever konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Konuşmasında lunaparktaki çocuk gibi heyecanlı olduğunu ifade eden Atasever, toplamda 7 farklı deney icra ettiğini belirtti.‘Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız’Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacaklarını ifade etti.21. yüz yılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış olduğunun altını çizen Kacır, uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma fırsatının güçlendiğini vurgulayarak yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmalarının yattığını ifade etti.Kacır konuşmasında ayrıca uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacaklarının ifade ederek, TÜRKSAT 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacağını ve milli uydu markası oluşturacaklarını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/turkiyenin-ikinci-astronotu-tuva-cihangir-ataseverin-uzay-yolculugu-basladi-1084645491.html

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tuva cihangir atasever, uzay, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, lunapark