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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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Türkiye'nin ikinci astronotu Cihangir Atasever yurda döndü: ‘Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım’
Türkiye'nin ikinci astronotu Cihangir Atasever yurda döndü: ‘Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım’
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenledi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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tuva cihangir atasever
uzay
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Toplantıda konuşan Atasever, çocukken hayalinde astronot olmak gibi bir şey bulunmadığını belirterek uzay konusunun ilerleyen yaşlarda gelişen bir hayal olduğunu vurguladı.Atasever konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Konuşmasında lunaparktaki çocuk gibi heyecanlı olduğunu ifade eden Atasever, toplamda 7 farklı deney icra ettiğini belirtti.‘Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız’Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacaklarını ifade etti.21. yüz yılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış olduğunun altını çizen Kacır, uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma fırsatının güçlendiğini vurgulayarak yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmalarının yattığını ifade etti.Kacır konuşmasında ayrıca uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacaklarının ifade ederek, TÜRKSAT 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacağını ve milli uydu markası oluşturacaklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/turkiyenin-ikinci-astronotu-tuva-cihangir-ataseverin-uzay-yolculugu-basladi-1084645491.html
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tuva cihangir atasever, uzay, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, lunapark
tuva cihangir atasever, uzay, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, lunapark

Türkiye'nin ikinci astronotu Cihangir Atasever yurda döndü: ‘Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım’

12:03 11.06.2024
© AA / Celal GüneşTürkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA / Celal Güneş
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Atasever, çocukken hayalinde astronot olmak gibi bir şey bulunmadığını belirterek uzay konusunun ilerleyen yaşlarda gelişen bir hayal olduğunu vurguladı.
Atasever konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik.
Konuşmasında lunaparktaki çocuk gibi heyecanlı olduğunu ifade eden Atasever, toplamda 7 farklı deney icra ettiğini belirtti.

‘Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız’

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacaklarını ifade etti.
21. yüz yılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış olduğunun altını çizen Kacır, uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma fırsatının güçlendiğini vurgulayarak yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmalarının yattığını ifade etti.
Kacır konuşmasında ayrıca uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacaklarının ifade ederek, TÜRKSAT 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacağını ve milli uydu markası oluşturacaklarını dile getirdi.
Tuva Cihangir Atasever - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2024
DÜNYA
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı
8 Haziran , 17:49
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