https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/aspendostaki-kazilar-kentteki-yerlesimin-6-bin-yil-oncesine-dayandigini-ortaya-cikardi-1109007664.html
Aspendos'taki kazılar kentteki yerleşimin 6 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı
Aspendos'taki kazılar kentteki yerleşimin 6 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Anadolu'nun en iyi korunmuş antik tiyatrosu ve su kemeriyle dikkati çeken Aspendos'ta son dönemde yapılan kazı çalışmalarıyla antik... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:21+0300
2026-09-24T14:21+0300
2026-09-24T14:21+0300
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Aspendos'taki kazılar kentteki yerleşimin 6 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı.Belkıs Mahallesi'nde yer alan ve antik dönemde Pamfilya'nın önemli kentlerinden Aspendos'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki kazı çalışmaları Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında sürüyor.Anadolu'nun en iyi korunagelmiş Roma dönemi tiyatroları arasında yer alan 2 bin yıllık tiyatrosu, ziyaret edenlerin mutlaka önünde fotoğraf çektirdiği su kemerleri, agorası, anıtsal çeşmesi, tapınağı, stadyumu, meclis binası, antik tiyatro caddesi ve yeni kazılarla gün yüzüne çıkarılan 3. yüzyıla ait nehir tanrısı "Genç Eurymedon" tasviri ile öne çıkan antik kent ilgi görüyor.Aspendos'ta bütün yapıların neredeyse çatı seviyesine kadar ayakta olduğunu, akropoliste dönem peyzajına uygun anıtsal yapıların görülebildiğini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/karahantepede-11-bin-yillik-heykel-bulundu-bakan-ersoy-bilim-dunyasinda-genis-yanki-uyandiracak-1108224189.html
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Aspendos'taki kazılar kentteki yerleşimin 6 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı
Antalya'nın Serik ilçesinde Anadolu'nun en iyi korunmuş antik tiyatrosu ve su kemeriyle dikkati çeken Aspendos'ta son dönemde yapılan kazı çalışmalarıyla antik kentin tarihçesinin 6 bin yıl öncesine uzandığı ortaya çıkarıldı.
Aspendos'taki kazılar kentteki yerleşimin 6 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı.
Belkıs Mahallesi'nde yer alan ve antik dönemde Pamfilya'nın önemli kentlerinden Aspendos'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki kazı çalışmaları Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında sürüyor.
Anadolu'nun en iyi korunagelmiş Roma dönemi tiyatroları arasında yer alan 2 bin yıllık tiyatrosu, ziyaret edenlerin mutlaka önünde fotoğraf çektirdiği su kemerleri, agorası, anıtsal çeşmesi, tapınağı, stadyumu, meclis binası, antik tiyatro caddesi ve yeni kazılarla gün yüzüne çıkarılan 3. yüzyıla ait nehir tanrısı "Genç Eurymedon" tasviri ile öne çıkan antik kent ilgi görüyor.
Aspendos'ta bütün yapıların neredeyse çatı seviyesine kadar ayakta olduğunu, akropoliste dönem peyzajına uygun anıtsal yapıların görülebildiğini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:
"Ayrıca son dönemlerde yaptığımız kazılarla antik kentin tarihçesinin günümüzden 6 bin yıl öncesine kadar gittiğini anladık. Bu bereketli coğrafya sadece demir çağından itibaren yerleşim görmüş bir alan değilmiş. Bunu anladık ve bizim için önemli bir arkeolojik çıkarım oldu. İki katlı dükkanların taban altında yaptığımız sondajlarda Geç Kalkolitik Çağ'a inen arkeolojik verilere rastladık. O döneme ait tabaklar, kaseler ve çeşitli aletler Aspendos akropolisinin tarihsel geçmişini milattan önce 3500-4000'lere kadar olduğunu ortaya çıkardı. Aspendos'u çok katmanlı arkeolojik alan olarak tanımlıyoruz. Yapılarının çoğu antik dönemdeki kimliğine uygun bir şekilde günümüze ulaşmış. Bu haliyle Aspendos turizm ve arkeolojik anlamda önemli bir destinasyon."