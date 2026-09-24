Aspendos'taki kazılar kentteki yerleşimin 6 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı.

"Ayrıca son dönemlerde yaptığımız kazılarla antik kentin tarihçesinin günümüzden 6 bin yıl öncesine kadar gittiğini anladık. Bu bereketli coğrafya sadece demir çağından itibaren yerleşim görmüş bir alan değilmiş. Bunu anladık ve bizim için önemli bir arkeolojik çıkarım oldu. İki katlı dükkanların taban altında yaptığımız sondajlarda Geç Kalkolitik Çağ'a inen arkeolojik verilere rastladık. O döneme ait tabaklar, kaseler ve çeşitli aletler Aspendos akropolisinin tarihsel geçmişini milattan önce 3500-4000'lere kadar olduğunu ortaya çıkardı. Aspendos'u çok katmanlı arkeolojik alan olarak tanımlıyoruz. Yapılarının çoğu antik dönemdeki kimliğine uygun bir şekilde günümüze ulaşmış. Bu haliyle Aspendos turizm ve arkeolojik anlamda önemli bir destinasyon."