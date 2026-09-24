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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/arnavutluk-meclisi-onayladi-en-fazla-40-asker-gazzeye-gonderilecek-1109012311.html
Arnavutluk meclisi onayladı: En fazla 40 asker Gazze'ye gönderilecek
Arnavutluk meclisi onayladı: En fazla 40 asker Gazze'ye gönderilecek
Sputnik Türkiye
Arnavutluk Meclisi, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bölgeye gönderilmesini onayladı. Gönderilecek Arnavut askeri sayısı en fazla 40 olacak.
2026-09-24T16:46+0300
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Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücünün askeri harekatına katılmasına ilişkin yasa tasarısı, 140 sandalyeli mecliste 106 "evet" oyu aldı.En fazla 40 personelTasarıya göre, harekata katılacak Arnavut personel sayısının en fazla 40 olması planlanıyor.Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından önerilen yasanın Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından onaylanması bekleniyor.Tasarı, Arnavutluk resmi gazetesinde yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Gazze 'Uluslararası İstikrar Gücü' nedir?Gazze Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılının sonlarında önerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla yetkilendirilen 'çok uluslu bir barış ve güvenlik misyonu' olarak tanımlanıyor.Misyonun komutanlığına ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Tümgeneral Jasper Jeffers atandı. Ancak Washington yönetimi, Gazze topraklarına hiçbir Amerikan askerinin ayak basmayacağını, gücün uluslararası ve bölgesel ortaklardan oluşacağını ilan etti.Arap dünyasından resmi katılım anlaşması imzalayan ilk ülke Fas oldu. Fas'ın yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Uganda ve Endonezya gibi ülkeler güç bünyesine askeri personel ve birlik taahhüt etti. Mısır ve Ürdün lojistik destek ve arka plan rolleri üstlenirken, Mısır'ın El-Ariş kentinde UİG için bir komuta merkezi inşasına başlandı.Türkiye de misyonun çalışma prensipleri ve sınır güvenliği parametreleri üzerine yürütülen diplomatik görüşmelere katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/msbden-gazze-gorev-gucu-aciklamasi-turk-silahli-kuvvetlerimiz-kendisine-tevdi-edilecek-her-turlu-1100078854.html
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arnavutluk, gazze, asker, haberler

Arnavutluk meclisi onayladı: En fazla 40 asker Gazze'ye gönderilecek

16:46 24.09.2026 (güncellendi: 17:05 24.09.2026)
© Olsi ShehuArnavutluk Parlamentosu
Arnavutluk Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Olsi Shehu
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Arnavutluk Parlamentosu, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bölgeye gönderilmesini onayladı. Gönderilecek Arnavut askeri sayısı en fazla 40 olacak.
Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücünün askeri harekatına katılmasına ilişkin yasa tasarısı, 140 sandalyeli mecliste 106 "evet" oyu aldı.
Yasa tasarısı için "hayır" ve "çekimser" oy kullanılmadı.

En fazla 40 personel

Tasarıya göre, harekata katılacak Arnavut personel sayısının en fazla 40 olması planlanıyor.
Yasa tasarısına göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü askeri harekatı kapsamındaki görevi; güvenlik ve istikrar operasyonlarına destek verilmesini, görev personelinin, tesislerin ve altyapının korunmasını, insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesini, güvenlik durumunun izlenip raporlanmasını ve Barış Kurulu bünyesindeki görev yetkisi uyarınca diğer görevlerin yerine getirilmesini kapsıyor.
Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından önerilen yasanın Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından onaylanması bekleniyor.
Tasarı, Arnavutluk resmi gazetesinde yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Gazze 'Uluslararası İstikrar Gücü' nedir?

Gazze Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılının sonlarında önerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla yetkilendirilen 'çok uluslu bir barış ve güvenlik misyonu' olarak tanımlanıyor.
Misyonun komutanlığına ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Tümgeneral Jasper Jeffers atandı. Ancak Washington yönetimi, Gazze topraklarına hiçbir Amerikan askerinin ayak basmayacağını, gücün uluslararası ve bölgesel ortaklardan oluşacağını ilan etti.
Arap dünyasından resmi katılım anlaşması imzalayan ilk ülke Fas oldu. Fas'ın yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Uganda ve Endonezya gibi ülkeler güç bünyesine askeri personel ve birlik taahhüt etti. Mısır ve Ürdün lojistik destek ve arka plan rolleri üstlenirken, Mısır'ın El-Ariş kentinde UİG için bir komuta merkezi inşasına başlandı.
Türkiye de misyonun çalışma prensipleri ve sınır güvenliği parametreleri üzerine yürütülen diplomatik görüşmelere katılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
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