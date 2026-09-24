https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/arnavutluk-meclisi-onayladi-en-fazla-40-asker-gazzeye-gonderilecek-1109012311.html

Arnavutluk meclisi onayladı: En fazla 40 asker Gazze'ye gönderilecek

Arnavutluk meclisi onayladı: En fazla 40 asker Gazze'ye gönderilecek

Sputnik Türkiye

Arnavutluk Meclisi, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bölgeye gönderilmesini onayladı. Gönderilecek Arnavut askeri sayısı en fazla 40 olacak.

2026-09-24T16:46+0300

2026-09-24T16:46+0300

2026-09-24T17:05+0300

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Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücünün askeri harekatına katılmasına ilişkin yasa tasarısı, 140 sandalyeli mecliste 106 "evet" oyu aldı.En fazla 40 personelTasarıya göre, harekata katılacak Arnavut personel sayısının en fazla 40 olması planlanıyor.Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından önerilen yasanın Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından onaylanması bekleniyor.Tasarı, Arnavutluk resmi gazetesinde yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Gazze 'Uluslararası İstikrar Gücü' nedir?Gazze Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılının sonlarında önerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla yetkilendirilen 'çok uluslu bir barış ve güvenlik misyonu' olarak tanımlanıyor.Misyonun komutanlığına ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Tümgeneral Jasper Jeffers atandı. Ancak Washington yönetimi, Gazze topraklarına hiçbir Amerikan askerinin ayak basmayacağını, gücün uluslararası ve bölgesel ortaklardan oluşacağını ilan etti.Arap dünyasından resmi katılım anlaşması imzalayan ilk ülke Fas oldu. Fas'ın yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Uganda ve Endonezya gibi ülkeler güç bünyesine askeri personel ve birlik taahhüt etti. Mısır ve Ürdün lojistik destek ve arka plan rolleri üstlenirken, Mısır'ın El-Ariş kentinde UİG için bir komuta merkezi inşasına başlandı.Türkiye de misyonun çalışma prensipleri ve sınır güvenliği parametreleri üzerine yürütülen diplomatik görüşmelere katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/msbden-gazze-gorev-gucu-aciklamasi-turk-silahli-kuvvetlerimiz-kendisine-tevdi-edilecek-her-turlu-1100078854.html

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