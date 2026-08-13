https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html

Giresun'da denizde hortum oluştu: 3 gün denize girmek yasaklandı

Giresun'da denizde hortum oluştu: 3 gün denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum görüntülendi. Ayrıca valilik yarından itibaren kentte denize girmenin yasaklandığını duyurdu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T21:34+0300

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2026-08-13T21:34+0300

türki̇ye

giresun

giresun valiliği

hortum

tirebolu

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Giresun Valiliği'nce yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın ve hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta, Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.Giresun'da denizde hortum oluştuTirebolu ilçesinin açıklarında oluşan hortum bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/denizcilik-genel-mudurlugunden-fethiyedeki-tekne-yanginina-iliskin-aciklama-idari-tahkikat-1107991010.html

türki̇ye

giresun

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