https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html
Giresun'da denizde hortum oluştu: 3 gün denize girmek yasaklandı
Giresun'da denizde hortum oluştu: 3 gün denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum görüntülendi. Ayrıca valilik yarından itibaren kentte denize girmenin yasaklandığını duyurdu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T21:34+0300
2026-08-13T21:34+0300
2026-08-13T21:34+0300
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giresun valiliği
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Giresun Valiliği'nce yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın ve hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta, Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.Giresun'da denizde hortum oluştuTirebolu ilçesinin açıklarında oluşan hortum bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/denizcilik-genel-mudurlugunden-fethiyedeki-tekne-yanginina-iliskin-aciklama-idari-tahkikat-1107991010.html
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giresun, giresun valiliği, hortum, tirebolu
giresun, giresun valiliği, hortum, tirebolu
Giresun'da denizde hortum oluştu: 3 gün denize girmek yasaklandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum görüntülendi. Ayrıca valilik yarından itibaren kentte denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Giresun Valiliği'nce yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın ve hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta, Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.
Giresun'da denizde hortum oluştu
Tirebolu ilçesinin açıklarında oluşan hortum bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.